ऐसे तैयार करें चना दाल पराठा, टेस्ट और हेल्थ का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये रेसिपी
Chana Dal Paratha: सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का खाना आप इस चना दाल पराठा (Chana Dal Paratha) को ट्राई कर सकते हैं. इस पराठे की पतली परत में लगी मसालेदार चना दाल एक अलग ही स्वाद देती है. ये टेस्ट और हेल्थ का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:32 PM IST
Chana Dal Paratha: अगर आप भी चना दाल पराठा बनानी की सोच रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है. दरअसल चना दाल पराठा इंडियन किचन फेमस डिश है. ये पराठा प्रोटीन से भरपूर है जो लंबे समय तक पेट को भरा रखता है. चलिए जानते हैं ये चना दाल पराठा कैसे बनाएं.

चना दाल पराठा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री
चना दाल पराटा बाने के लिए 2 कप गेहूं का आटा, आधा छोटा चम्मच नमक, गूंथने के लिए पानी और एक चम्मच घी की जरूरत होगी. आटा तैयार करने के लिए आप सबसे पहले एक बाउल में आटा लें और इसमें नमक मिला लें और धीरे धीरे पानी डालकर आटे को गूंथ लें और साइड में रख दें.

चना दाल की ​स्टफिंग के लिए सामग्री
स्टफिंग तैयार करने के लिए आपको 1 कप चना दाल, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ 1 छोटा चम्मच अदरक, एक चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच नींबू का रस, स्वादानुसार नमक, 2 चम्मच कटा हुआ धनिया, भूनने के लिए तेल या घी, एक चुटकी हल्दी पाउडर, एक चुटकी हींग और स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर की आवश्यकता होगी.

चना दाल पकाएं
अब आप सबसे पहले चना दाल को अच्छी तरह धो लें और फिर 1 से 2 घंटे के लिए भिगोकर रख दें. इसके बाद आप भिगी हुई दाल को कुकर में पकाएं. कुकर में दो कप पानी और दाल डालें और नरम होने तक पकाएं लेकिन ध्यान रखें की गूदेदार ना हो. इसके बाद कुकर का ढक्कन खालें और दाल का एक्स्ट्रा पानी निकाल दें और अब दाल को ठंडा होने दें.

भरावन तैयार करें
गैस पर कड़ाही चढ़ाएं और एक चम्मच तेल डालकर गर्म करें. तेल गर्म होने के बाद एक चुटकी हींग और जीरा डालें. इसके बाद इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर कुछ देर तक चलाकर भूनें. अब आप कड़ाही में पकी हुई दाल डालें और अच्छी तरह चला चलाकर मिलाएं और मैश भी करें ताकि भरावन दरदरा हो जाएं. थोड़ी देर बाद आप दाल में नींबू का रस, कटा हुआ हरा धनिया और नमक मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स करें. अब आप गैस बंद करें और भरावन को ठंडा होने दें.

ऐसे बनाएं चना दाल पराठा
सबसे पहले आप आटे की बड़ी लोई लें और थोड़ा सा बेल लें. अब आप इसमें ठंडा किया हुआ दाल का भरावन रखें और किनारों को आपस में मिलाकर भरावन को लोई में बंद कर दें. अब आप लोई को हल्के हाथों से बेलें और पराठे का आकार दें. अब मीडियम आंच पर तवे को गर्म करें. अब आप बेले गए पराठे को आराम से पवे पर डालें और एक तरफ से हल्का गोल्डन होने तक पकाएं और फिर सावधानी से पलटें. आप चाहें तो हल्का सा तेल या घी लगाकर पराठे को कुरकुरा कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

