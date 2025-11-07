Advertisement
trendingNow12992567
Hindi Newsलाइफस्टाइल

90% लोगों को नहीं होगा मालूम, आलू या अंडे को उबालते समय डाला जाता है नींबू का टुकड़ा; जानें इसके फायदे..

Kitchen Tricks: आलू या अंडे को उबालते समय अक्सर आपने देखा होगा कि नींबू के टुकड़े को पानी में डाल दिया जाता है. लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है. इस खबर में हम आपको इसे बारे में डीटेल में बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 04:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

90% लोगों को नहीं होगा मालूम, आलू या अंडे को उबालते समय डाला जाता है नींबू का टुकड़ा; जानें इसके फायदे..

Kitchen Tricks and Tips: खाना बनाते समय मां अक्सर कई नुस्खों का इस्तेमाल करती हैं, जिससे खाना जल्दी और टेस्टी बनता है. ऐसा एक रसोई में इस्तेमाल होने वाले नुस्खे के बारे में हम बात करेंगे. आपने देखा होगा, अक्सर आलू या अंडे को उबालते समय पानी में नींबू के टुकड़े डाल दिये जाते हैं. कभी आपने इस घेरलू नुस्खे के फायदों के बारे में सोचा है? बहुत कम लोगों को इस बारे में पता होगा, यह तरीका आपके कुकिंग को आसान और हेल्दी दोनों बना देता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसके फायदों के बारे में बताएंगे. 

 

अंडे का छिलका आसानी से उतर जाता है
अंडे को उबालते समय पानी में नींबू का टुकड़ा या कुछ नींबू रस डालने से अंडे का छिलका आसानी से उतर जाता है. दरअसल इससे नींबू का एसिड अंडे के छिलके को थोड़ा मुलायम बना देता है, जिससे उबालने के बाद छिलका आसानी से उतर जाता है और अंडा फटता भी नहीं है. इस तरीके को ज्यादातर तब इस्तेमाल किया जाता है, जब ताजे अंडे उबाले जा रहे हों, क्योंकि इसमें छिलके आमतौर पर ज्यादा चिपकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

आलू जल्दी और बराबर पकते हैं
आलू को उबालते समय पानी में नींबू डालने से पानी की एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे आलू जल्दी और एक जैसे पकने लगते हैं. दरअसल नींबू का रस स्टार्च को थोड़ा तोड़ देता है, जिससे आलू मुलायम लेकिन गले हुए नहीं लगते. ऐसा करने की खासियत ये है कि इससे आलू का स्वाद भी थोड़ा फ्रेश और हल्का खट्टा लगता है, जो चाट या सलाद बनाने के लिए एकदम बेस्ट है. 

 

बदबू कम करता है
अंडे या आलू उबालते समय नींबू डालने से बदबू कम होती है. खासतौर पर अंडे को उबालते समय हल्की सी बदबू आने लगती है. ऐसे में नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड बदबू को लगभग खत्म कर देती है. इसका नतीजा ये होता है कि खाना बनाते समय रसोई में ताजगी बनी रहती है और अंडे-आलू दोनों का स्वाद भी बेहतर लगता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

kitchen tricks and tipsaloo ya ande ubalte time nimbu kyo dalen

Trending news

बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
West Bengal
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
SIR row
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
best vande mataram
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा