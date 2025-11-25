घर के खाने को दें रेस्टोरेंट जैसा स्वाद, इन किचन ट्रिक्स का करें इस्तेमाल; शेफ का भी है सीक्रेट

How to Make Food Tasty: आपने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि रेस्टोरेंट का खाना इतना टेस्टी और अलग क्यों लगता है. वहीं उसी सामग्री में बना घर का खाना सादा लगता है. तो आपको बता दें, इसका इसकी सामग्री या मसालों में नहीं है, बल्कि कुछ साधारण किचन की तकनीकों में छिपा है, जिन्हें बढ़े-बढ़े शेफ 'गेम चेंजर' समझते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको ऐसे आसान तरीके बताएंगे, जिसे आप रेस्टोरेंट जैसे लाजवाब टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

मीज एन प्लास

प्रोफेशनल किचन का पहला और सबसे जरूरी नियम है "मीज एन प्लास". ये एक फ्रांस की कहावत है कि जिसका मतलब है 'सब कुछ अपनी जगह पर'. इस कहावत का अर्थ है कि खाना बनाना शुरू करने से पहले, आपको अपनी सारी सामग्री तैयार करने रखना चाहिए, जैसे प्याज, टमाटर, मसालों को काटकर, मापकर और तैयार करके रखें. हर चीज पहले से तैयार करने पर आपका ध्यान चीजों को खोजने या काटने में नहीं जाता है, बल्कि आप पूरी तरह से खाना पकाने में लगाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्वाद का बैलेंस

रेस्टोरेंट के खाने का टेस्ट इसलिए अच्छा होता है क्योंकि शेफ स्वाद के चार मुख्य तत्वों - नमक, एसिड, फैट और हीट का बैलेंस जानते हैं.

नमक- घर में खाना बनाते समय हम एक बार में नमक डाल देते हैं. लेकिन रेस्टोरेंट शेफ खाना पकाने के हर स्टेप पर थोड़ा-थोड़ा नमक डालकर स्वादों की परतें बनाते हैं.

एसिड- खाना पक जाने के बाद, नींबू का रस, सिरका या इमली का एक छोटा-सा स्पर्श डालने से डिश का स्वाद निखर सकता है और इससे खाना खाने के बाद भारी महसूस भी नहीं होता.

फैट- खाना पकाने समय सही मात्रा में फैट यानी तेल या घी का इस्तेमाल करना जरूरी है. कई शेफ खाना बनाने के बाद थोड़ा घी या मक्शन डालते हैं, इससे एस सिल्की बनावट और अच्छा टेस्ट आता है.

आंच पर इस्तेाल - हाई हीट का सही इस्तेमाल करना किसी भी डिश की बनावट को बदल सकता है. अगर आप मांस या सब्जियों को हल्के गर्म पैन में डालते हैं, तो वे उबलने लगती हैं. लेकिन रेस्टोरेंट शेफ पैन को बहुत तेज गर्म करते हैं. हाई हीट पर सामग्री डालने से तुरंत एक सुनहरा भूरा रंग आ जाता है. इससे खाना में गहरा, जटिल और भुना हुआ स्वाद आता है.

प्लेटिंग की भूमिका

मुंह में जाने से पहले खाने को आंख देखना है. इसलिए आपके खाने को आतर्षित होना जरूरी है. रेस्टोरेंट के खाने का खास बनाने में प्लेटिंग की भी जरूरी भूमिका होती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.