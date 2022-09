High Cholesterol: इस उम्र के बाद बढ़ जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल का खतरा, तुरंत डाइट से हटा लें ये चीजें

Foods To Avoid And Eat In High Cholesterol: बैड कोलेस्ट्रॉल का बॉडी पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है. लेकिन इसे सही लाइफस्टाइल और खान-पान से कम कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि आपको किन फूड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाने से आप हाई कोलेस्ट्रॉल को घटा सकेंगे.