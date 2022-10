Control High Uric Acid: हड्डियों को खोखला करता है हाई यूरिक एसिड, इन फूड्स को खाकर करें कंट्रोल

Best And Worst Foods For Uric Acid: यूरिक एसिड बढ़ने के कारण गठिया और अर्थराइटिस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. आज हम बताएंगे कि किन फूड्स को खाने से यूरिक एसिड कंट्रोल हो सकता है और किन चीजों को सेवन हाई यूरिक एसिड लेवल होने पर नहीं करना चाहिए.