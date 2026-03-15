कूड़े में डालना बंद करें प्याज के छिलके, फेंकने से पहले जान लें किन कामों में कर सकते हैं इस्तेमाल

Onion Peels Benefits: रोजाना रसोई में सब्जी-फलों का कूड़ा काफी ज्यादा निकलता है, जिसको लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं. अधिकतर लोग ये नहीं जानते हैं कि वो इतना ज्यादा फायदेमंद होता है आज हम बात कर रहे हैं प्याज के छिलके की, जिसको लोग डस्टबिन में डाल देते हैं. आपको बता दें ये छिलके घरेलू चीजों में काफी ज्यादा उपयोगी हैं. ब्यूटी, गार्डनिंग और घर की सफाई जैसे कामों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. प्याज के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और भी कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिस वजह से ये काफी ज्यादा यूज फुल होता है. आइए आज आपको इस खबर में बताते हैं कि कैसे आप इन छिलकों का इस्तेमाल छोटे-मोटे कामों में आसानी से कर सकते हैं.

प्याज के छिलकों का इस्तेमाल कैसे करें?



1. नेचुरल खाद

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अगर आप भी प्याज के छिलकों को कचरा समझकर फेंक देते हैं, तो फेंकने से पहले आप इसके उपयोग के बारे में जान लें. इसका इस्तेमाल आप नेचुरल खाद के तौर पर भी कर सकते हैं. पौधों की ग्रोथ के लिए ये जरूरी होता है. इसको डालने से पत्तियां भी हरी-भरी रहेंगी.



2. बालों

प्याज के छिलके आपके बालों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं. इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बाउल लेना है और फिर उसमें पानी डालकर छिलकों को उबाल लेना है. पकने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देना है. बालों को चमकदार और लंबा-घना बनाता है.



3. चाय

बेहद ही कम लोगों को पता होगा लेकिन आप प्याज के छिलकों की चाय बनाकर भी पी सकते हैं. मोटापे को कम करने के साथ-साथ एलर्जी, इंफेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या से भी राहत देता है.



4. स्किन

प्याज के छिलके आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं. प्याज के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो स्किन के लिए बेस्ट है. आपको छिलको को पानी में डालकर उबाल लेना है और फिर इसी पानी को आपको ठंडा होने के बाद आप इसके पानी को अपनी स्किन पर लगा सकते हैं.



5. घर की सफाई

प्याज के छिलकों का इस्तेमाल आप घर की सफाई के लिए भी कर सकते हैं. प्याज के छिलकों को पानी में उबाल लेना है और फिर उसी पानी से आपको किचन की सफाई कर लेनी है. इससे अगर आप सफाई करेंगे, तो बदबू को दूर कर सकते हैं.आप चाहे तो रोजाना भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.