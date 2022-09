Parenting Tips: बच्चों में इन बातों से घटता है कॉन्फिडेंस, पैरेंट्स कभी न करें ये गलतियां

How To Raise A Confident Child: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा करें. इसके लिए पैरेंट्स हर संभव प्रयास करते हैं. बच्चे को बड़े स्कूल में भेजते हैं ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके. अपनी मेहनत से जोड़े एक-एक पैसे को पैरेंट्स अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने में लगा देते हैं. पूरी दुनिया में सिर्फ माता-पिता ही ऐसे हैं जो कभी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचते हैं. अंजाने में कई बार पैरेंट्स कुछ ऐसी भूल कर देते हैं जिसका बच्चों पर बहुत गलत असर पड़ता है. जिसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस (Self Confidence) गिर जाता है.

बच्चे की न करें तुलना

पैरेंट्स को भूलकर भी अपने बच्चे की तुलना कभी किसी और से नहीं करनी चाहिए. ऐसा करने से बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ता है. आपको हमेशा अपने बच्चे को उनकी हर छोटी अचीवमेंट के लिए शाबाशी देनी चाहिए. कभी अगर बच्चे के मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं तो उसे क्लास के टॉपर से कंपेयर न करें बल्कि उन्हें अगली बार अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करें.

बच्चों को बहुत ज्यादा न डांटें

इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे को हर छोटी-बड़ी चीज के लिए मत डांटें. बच्चे को तभी डांटें जब जरूरी हो और डांटते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे से कोई ऐसी बात न कहें जिससे वो इन्सिक्योर फील करें. ऐसा करने से बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है.

बच्चे के साथ समय बिताएं

आजकल ज्यादातर माता और पिता दोनों अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करने के लिए काम करते हैं. बच्चा अपना आधे से ज्यादा समय स्कूल में बिताता है. घर लौटने पर पैरेंट्स ऑफिस के काम में ही लगे रहते हैं और बच्चे से उन्हें बात करने की फुरसत ही नहीं मिलती है. पैरेंट्स को ऐसी भूल कभी नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए. बच्चा जब अपने पेरेंट्स से बातें शेयर करता है, तो उसे सुरक्षित महसूस होता है और उसके अंदर हाई कॉन्फिडेंस (High Confidence) बिल्ड होता है.

