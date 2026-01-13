कोरियन 3-3-3 रूल है दांतों के लिए बेस्ट! बिना महंगे ट्रीटमेंट के पाएं चमकदार बत्तीसी

Advertisement
Korean Teeth Cleaning Rule: कोरियन लोगों की मुस्कान हमेशा लोगों का ध्यान खींचती है. बहुत से लोग कोरियन स्किन के दीवाने होते हैं तो कुछ लोग उनके चमकीले दांतों को पसंद करते हैं. आज हम आपको बताएंगें क्या है कोरियन 3-3-3 रूल.

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 13, 2026, 12:01 PM IST
कोरियन लोगों के दांत भी उनकी स्किन के तरह साफ और चमकदार नजर आते हैं. अक्सर लोग सोचते हैं कि इसके पीछे महंगे ट्रीटमेंट या खास क्लीनिक का हाथ होता है. लेकिन सच्चाई ये है कि कोरियन दांतों की देखभाल के लिए एक बेहद आसान और सस्ता तरीका अपनाते हैं जिसे 3 3 3 रूल कहा जाता है. ये रूल इतना आसान है कि कोई भी इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपना सकता है. बहुत से लोगों को इस रूल के बारे में पता भी नहीं होता है जिस वजह से वो महंगे ट्रीटमेंट लेते हैं जिससे दांत भी खराब होने का खतरा काफी ज्यादा होता है. आज हम आपको बताएंगे क्या है कोरियन 3-3-3 रूल जिसकी मदद से आप अपने दांतों को चमकीला बना सकते हैं.

क्या है कोरियन 3-3-3 रूल?
इस रूल का मतलब है दिन में तीन बार ब्रश करना. हर बार कम से कम तीन मिनट तक दांतों की अच्छे से सफाई करना. और खाना खाने के तीन मिनट के अंदर ब्रश कर लेना. कोरियन लोग इस रूल को बचपन से ही अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लेते हैं जिससे उनके दांत काफी चमकदार बने रहते हैं. इस वजह से उनके दांत लंबे समय तक साफ और मजबूत भी बने रहते हैं.

कई फायदे
जब भी हम खाना खाते हैं तो दांतों पर फूड पार्टिकल्स और बैक्टीरिया जमने लगते हैं. कई बार ये ब्रश से भी साफ नहीं होते हैं और दांतों से चिपक जाते हैं. अगर इन्हें समय पर साफ नहीं किया जाए तो यही परत आगे चलकर पीले दांत, बदबू और कैविटी की वजह बनती है. 3-3-3 रूल इस समस्या को शुरुआत में ही रोक देता है. खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश करने से बैक्टीरिया को पनपने का मौका नहीं मिलता है और दांतों पर लगा खाना भी काफी जल्दी साफ हो जाता है.

माउथवॉश और फ्लॉस भी जरूरी
इस रूल का एक बड़ा फायदा ये भी है कि इसमें किसी खास टूथपेस्ट या महंगे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है. एक नॉर्मल टूथपेस्ट और सॉफ्ट ब्रश ही 3-3-3 रूल के लिए काफी है. सही तरीके से तीन मिनट तक ब्रश करने से दांतों की हर सतह अच्छे से साफ हो जाती है. कोरियन लोग ब्रश करने के साथ साथ माउथवॉश और फ्लॉस को भी काफी अहम मानते हैं. रात को सोने से पहले फ्लॉस करने से दांतों के बीच फंसा खाना भी निकल जाता है. इससे दांतों में पीलापन और मसूड़ों की समस्या कम होती है. हालांकि 3-3-3 रूल फॉलो करने से आपको काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

 

