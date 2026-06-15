कोरियन महिलाएं अपनी चमकदार स्किन के लिए जानी जाती हैं. इस वजह से कोरियन ब्यूटी रूटीन काफी ट्रेंड में हैं. कोरियन महिलाओं की स्किन सॉफ्ट, चमकदार रहती है. ऐसे में हर किसी की चाहत होती है कि उनकी स्किन पर भी इस तरह का ग्लो नजर आए. अगर आप भी ग्लोइंग स्किन चाहती हैं तो आप कोरियन महिलाओं की तरह इन हैक्स को यूज कर सकते हैं.
अगर आप भी यंग स्किन चाहती हैं तो आप कोरियन महिलाओं के इन ब्यूटी हैक्स को फॉलो कर सकती हैं. इन ब्यूटी हैक्स को फॉलो करने से आपकी स्किन चमकदार और ग्लोइंग हो सकती है. आइए जानते हैं ग्लोइंग स्किन के लिए कोरियन ब्यूटी रूटीन.
स्किन पर ग्लो केवल बाहरी देखभाल से नहीं बल्कि स्किन को अंदर से हेल्दी करने से आएगा. चेहरे पर ग्लो हेल्दी डाइट से आएगा.
आप डाइट में अनार, एवोकाडो, चिया और लसी सीड्स की स्मूदी बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं. स्मूदी का सेवन करने से चेहरे पर ग्लो आता है. क्योंकि हेल्दी स्मूदी स्किन को अंदर से पोषण देने का काम करता है.
स्किन की देखभाल के लिए आप एलोवेरा और सीवीड फेस मास्क का इस्तेमाल करते हैं. आप भी स्किन की देखभाल के लिए इस फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं.
सबसे पहले एलोवेरा जेल और सीवीड को मिक्स करके पेस्ट बना लें. इसके बाद इस फेस मास्क को चेहरे पर लगाएं. इससे आपकी स्किन हाइड्रेट और फ्रेश नजर आएगी.
आप हफ्ते में दो बार भी इस फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं.
ग्लोइंग स्किन के लिए आप भी कोरियन महिलाओं की तरह चावल के फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकती हैं. चावल के फेस मास्क का इस्तेमाल करने से चेहरे पर फ्रेशनेस देखने को मिलेगी. चावल का फेस मास्क बनाना बहुत ही आसान है. इस मास्क को बनाने के लिए आप चावल का आटा लें. इसके बाद इसमें गुलाब जल मिला दें. फिर इस मास्क को चेहरे पर लगाएं. 15 मिनट बाद चेहरा साफ कर लें. हफ्ते में 2 बार इस फेस मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.