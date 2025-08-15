जन्माष्टमी पर हुआ आपके बेटे का जन्म, तो भगवान कृष्ण के इन मॉर्डन नामों से करें नामकरण!

Janmanstami 2025: 16 अगस्त को देशभर में जन्माष्टमी मनाई जाएगी. भगवान कृष्ण को माधव, गोपाल, केशव, लड्डू गोपाल नाम से बुलाते हैं. आज के समय में माता-पिता अपने बच्चों का नाम कन्हैया के नाम पर रखना पसंद करते हैं. जन्माष्टमी के दिन अगर आपके घर नन्हा गोपाल आने वाला आप भगवान कृष्ण के इन मॉर्डन नाम पर अपने बेटे का नाम रख सकते हैं. आइए देखते हैं यूनिक और मॉर्डन नाम की लिस्ट.

भगवान कृष्ण के नाम पर रखें बेटे का नाम

कनन

मॉडर्न और यूनीक नाम की तलाश में है तो आप अपने बेटे का नाम कनन रख सकते हैं. भगवान कृष्ण को कनन भी कहा जाता है.

कृषव

आप अपने बेटे का नाम कृषव रख सकते हैं. कृषव नाम बेहद यूनिक है. आजकल समय में माता-पिता को कृषव नाम काफी पसंद आ रहा है.

अनिरुद्ध

आप अपने बेटे का नाम अनिरुद्ध रख सकते हैं. यह नाम भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ा नाम है. अनिरुद्ध नाम का अर्थ अजय होता होता है.

प्रद्युम्न

प्रद्युम्न नाम का मतलब वीर होता है. आप अपने बेटे का नाम प्रद्युम्न रख सकते हैं. प्रद्युम्न एक ऐसा नाम है जो कभी पुराना नहीं लगता है.

केयूर

अगर आप अपने बेटे का नाम छोटा रखना चाहते हैं तो आप बेटे का नाम केयूर रख सकते हैं. केयूर भगवान कृष्ण की ज्वेलरी को कहते हैं.

करनीश

करनीश नाम का अर्थ दया और प्रेम है. आप अपने बेटे का नाम करनीश रख सकते हैं.

अच्युत

आप अपने बेटे नाम का अच्युत रख सकते हैं. यह नाम बेहद अलग है.

श्रीधर

अगर आप कृष्ण भक्त है तो बेटे का नाम श्रीधर रख सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.