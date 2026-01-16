महंगे सप्लीमेंट नहीं, सद्गुरु ने बताई ताकत देने वाली देसी दाल, शाकाहारी लोगों के लिए है बेस्ट

आजकल खराब लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से लोगों को तरह-तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई लोगों को प्रोटीन की कमी भी काफी ज्यादा हो रही है. प्रोटीन का कमी खास कर के शाकाहारी लोगों में बेहज ज्यादा देखी जा रही है. आज के समय में जब लोग विदेशी सुपरफूड्स के पीछे भाग रहे हैं तब सद्गुरु ने एक ऐसी दाल खाने की सलाह दी है जिसे प्रोटीन का पॉवर हाउस कहा जाता है. ये दाल लोगों को याद दिलाती है कि ताकत और सेहत का असली खजाना हमारी परंपरा में ही छिपा है. ये दाल सदियों से आयुर्वेद में इस्तेमाल होती आ रही है और अब फिर से चर्चा में है.

कुलथी की दाल

कुलथी की दाल एक देसी सुपरफूड है जो प्रोटीन से भरपूर होती है. सद्गुरु के अनुसार ये दाल शरीर को ताकत देने के साथ ही मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करती है और चर्बी को कम करने में भी मदद कर सकती है. खासकर शाकाहारी लोगों के लिए ये दाल एक बेहतरीन विकल्प मानी जाती है. सर्दियों में इसके रोजाना सेवन से लोगों को काफी फायदा मिल सकता है. कुलथी की दाल को कई जगह हॉर्स ग्राम के नाम से भी जाना जाता है. ये दिखने में भले ही साधारण लगे लेकिन इसके पोषक तत्व इसे खास बनाते हैं. आयुर्वेद में कुलथी की दाल को शरीर की सफाई करने वाली दाल माना गया है.

सद्गुरु की सलाह

सद्गुरु मानते हैं कि शरीर को ताकत देने के लिए महंगे और प्रोसेस्ड सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती है. अगर हम सही देसी आहार को अपनी डाइट में शामिल कर लें तो शरीर खुद संतुलन बना लेता है. बहुत से लोग किडनी स्टोन की दिक्कत में भी कुलथी की दाल का पानी पीते हैं जिससे दर्द में राहत मिलती है. इस दाल में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. यही वजह है कि शाकाहारी लोगों के लिए यह दाल खास मानी जाती है. जो लोग जिम जाते हैं या शारीरिक मेहनत ज्यादा करते हैं उनके लिए कुलथी की दाल ताकत बढ़ाने में काफी मददगार हो सकती है.

गर्म तासीर

हालांकि आयुर्वेद ये भी मानता है कि कुलथी की दाल की तासीर गर्म होती है. इसलिए इसे सीमित मात्रा में और सही तरीके से पकाकर खाना चाहिए. अक्सर इसे भिगोकर या अच्छे से उबालकर खाने की सलाह दी जाती है ताकि ये पचाने में आसान हो जाए. आप सर्दियों के मौसम में रोजाना कुलथी की दाल का सेवन एक बार कर सकते हैं. गर्मियों में आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार खा सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें