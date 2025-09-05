सोहा अली खान के पति कुणाल खेमू ने एक साल तक फॉलो की वीगन डाइट, लेकिन इसे हमेशा के लिए क्यों नहीं अपनाया जा सकता?

Soha Ali Khan on Vegan Diet: एक्ट्रेस सोहा अली खान ने हाल ही में बताया कि उनके पति, कुणाल खेमू (Kunal Khemu), ने एक साल के लिए वीगन डाइट फॉलो किया. अपने यूट्यूब पॉडकास्ट में, उन्होंने मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) और न्यूट्रीशनिस्ट रुजुता दिवेकर (Rujuta Diwekar) से कहा, “मुझे याद है कि कुणाल एक साल तक वीगन थे और फिर उन्होंने स्विच किया. शायद ये उन चीजों में से एक है जो सस्टेनेबल नहीं हैं.”

लंबे वक्त तक वीगन रहना क्यों मुश्किल होता है?

मशहूर डाइटीशियन आयुषी यादव (Ayushi Yadav) ने कहा, "वीगन का मतलब है जानवरों से हासिल होने वाले सभी फूड आइटम्स से पूरी तरह से बचना. इसमें न सिर्फ, मछली और अंडे शामिल नहीं हैं बल्कि डेयरी, शहद, और कोई भी छिपे हुए जानवरों के इंग्रेडिएंट्स भी शामिल हैं. ये डाइट पूरी तरह से प्लांट बेस्ड है और फलों, अनाज, फलियों, सब्जियों, बीजों और नट्स, पर डिपेंड रहना पड़ता है. लोग अक्सर इसे हेल्थ, एथिकल, या एनवायरनमेंट वजहों से चुनते हैं."

एक साल तक वीगन डाइट फॉलो करने का असर

डाइटीशियन आयुषी ने कहा कि एक अच्छी तरह से प्लान की गई गई वीगन आहार के कई लाभ हो सकते हैं. शेख ने कहा कि लोग अक्सर बेहतर डाइजेशन, एनर्जी लेवल में इजाफा, और कभी-कभी वजन घटाने का अहसास करते हैं. "चूंकि ये हाई फाइबर और हाई एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड्स होतें है, इसलिए ये दिल की सेहत को सपोर्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को कम कर सकते है. कई लोग ये भी बताते हैं कि प्रोसेस्ड और हाई फैट वाले एनिमल प्रोडक्ट्स का कम सेवन करने के कारण उनकी स्किन ज्यादा साफ होती है.

इस डाइट के फायदे क्या हैं?

1. वेट लॉस

2. दिल की अच्छी सेहत

3. पेट और आंतों के लिए अच्छा

4. एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर

5. डायबिटीज में फायदेमंद

इन बातों का रखना होगा ख्याल

अगर आप बिना प्लान के वीगन डाइट फॉलो करेंगे तो विटामिन बी12, विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, जिंक और ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी का कारण बन सकता है. ये न्यूट्रीएंट्स आमतौर पर एनिमल फूड्स में पाए जाते हैं. अगर इन कमी को अड्रेस नहीं किया जाता कुछ लोगों को थकान, बालों का झड़ना या कमजोर इम्यूनिटी का अहसास हो सकता है. सप्लीमेंट्स या फोर्टिफाइड फूड आइटम्स अक्सर जरूरी हो जाते हैं.

क्या हर कोई इसे फॉलो कर सकता है?

डाइटीशियन आयुषी ने कहा, "ये डाइट हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि सभी की जरूरत अलग अलग होती है. खासतौर से प्रेग्नेंट महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और खिलाड़ियों को इससे बचना चाहिए, क्योंकि उन्हें प्रोचीन और विटामिन बी12 की काफी ज्यादा जरूरत होती है. हालांकि जो लोग डायबेटिक हैं या मोटापे का सामना कर रहे उन्हें एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही वीगन डाइट को फॉलो करना चाहिए."