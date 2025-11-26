Advertisement
trendingNow13019095
Hindi Newsलाइफस्टाइल

तपती भट्टी से राजघराने तक का सफर, जानें क्यों कुंदन की चमक के पीछे छिपी है आग की तपिश!

भारत में लोग कई जगह की ज्वेलरी कैरी करना पसंद करते हैं पर उनमें से बेहद ही खास मानी जाती है कुंदन की ज्वेलरी. कुंदन ज्वेलरी सिर्फ गहना नहीं बल्कि सदियों की कला, आग की तपिश और कारीगरी की नायाब मिसाल है. इसकी चमक जितनी दिलकश होती है उसके पीछे उतनी ही मेहनत और महीन कारीगरी छिपी होती है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Nov 26, 2025, 04:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तपती भट्टी से राजघराने तक का सफर, जानें क्यों कुंदन की चमक के पीछे छिपी है आग की तपिश!

भारत में बहुत से लोग तरह-तरह की ज्वेलरी कैरी करना पसंद करते हैं. इन ज्वेलरी में से एक है कुंदन. तपती भट्टी से लेकर राजघरानों की शान बनने तक कुंदन का सफर बेहद रोचक रहा है. आज भी लोग कुंदन की ज्वेलरी शादियों, त्योहारों और खास मौकों पर रॉयल लुक पाने के लिए पहनना पसंद करते हैं. भारत में सोने चांदी के बाद सबसे ज्यादा लोग कुंदन ज्वेलरी कैरी करना पसंद करते हैं. कुंदन बनाने का तरीका बेहद ही पेंचीदा और मेहनत भरा है. इसमें सोने की परतों के बीच कीमती या सेमी प्रेशियस स्टोन्स को बेहद बारीकी से फिट किया जाता है.   ये कला मुगलकाल के राजमहलों में जन्मी थी जिसे आज भी लोग बेहद पसंद करते हैं.

कुंदन
कुंदन की सबसे खास बात ये है कि ये आग की भट्टी में तपकर भी अपनी चमक नहीं खोती है, बल्कि और ज्यादा निखरती है. इसी वजह से ये ज्वेलरी दुनिया की सबसे शाही और महंगी कलाओं में से एक मानी जाती है. कुंदन ज्वेलरी की शुरुआत भारत के शाही दौर में हुई थी. भारत के कारीगरों ने जब पहली बार सोने की पतली परतों में रंग-बिरंगे पत्थरों को जड़ना शुरू किया तभी से कुंदन का इतिहास लिखा गया है. धीरे-धीरे यह कला मुगल दरबारों तक पहुंची और फिर राजमहलों की शान बन गई. बहुत से बड़े राजा महाराजा कुंदन के गहने पहनने लग गए जिसके बाद ये काफी फेमस हो गई.

प्रक्रिया
आज भी कुंदन को उसके रॉयल लुक और टाइमलेस ब्यूटी के लिए जाना जाता है.कुंदन बनाने की प्रक्रिया बेहद दिलचस्प है. सबसे पहले कारीगर सोने की बेहद पतली चादर तैयार करते हैं. इन चादरों पर डिजाइन उकेरा जाता है और फिर आग की भट्टी में तपाया जाता है. हर लेयर को गर्म करके उसे और मजबूत और चमकीला बनाया जाता है जिस वजह से कुंदन की चमक फीकी नहीं पड़ती है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्टोन्स
बेस बनाने के बाद कारीगर इस बेस में सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे पन्ना, रूबी, फिरोजा, माणिक या ग्लास स्टोन्स को बारीकी से काटकर डिजाइन में फिट करते हैं. जिस वजह से असली कुंदन के गहने काफी महंगे मिलते हैं. आजकल बहुत से लोग कुंदन के नकली गहने भी बेच रहे हैं जिस वजह से लोगों में असली कुंदन को लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

Kundankundan jewellery making

Trending news

'BJP समर्थित चुनाव जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; इस राज्य में नेताजी ने दिया ऑफर तो...
Bandi Sanjay Kumar
'BJP समर्थित चुनाव जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; इस राज्य में नेताजी ने दिया ऑफर तो...
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
Kunal Kamra
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
Supreme Court News
चीफ जस्टिस की बेंच में क्यों बैठे विदेशी जज? फिर CJI ने कहा, हिंदी में बात करेंगे
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
#Supreme Court
हमारी सेना में घुसपैठ की कोशिश में थी मिशनरियों की कट्टर मानसिकता: विश्व हिंदू परिषद
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
Constitution Day
संविधान निर्माता बाबा साहब के इन शब्दों ने बदली थी दलितों की जिंदगी
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?
Farmers protest
चंडीगढ़ से फिर उठेगी विरोध की 'चिंगारी'; क्या 5 साल बाद किसान दोहराएंगे पटकथा?