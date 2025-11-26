तपती भट्टी से राजघराने तक का सफर, जानें क्यों कुंदन की चमक के पीछे छिपी है आग की तपिश!

भारत में बहुत से लोग तरह-तरह की ज्वेलरी कैरी करना पसंद करते हैं. इन ज्वेलरी में से एक है कुंदन. तपती भट्टी से लेकर राजघरानों की शान बनने तक कुंदन का सफर बेहद रोचक रहा है. आज भी लोग कुंदन की ज्वेलरी शादियों, त्योहारों और खास मौकों पर रॉयल लुक पाने के लिए पहनना पसंद करते हैं. भारत में सोने चांदी के बाद सबसे ज्यादा लोग कुंदन ज्वेलरी कैरी करना पसंद करते हैं. कुंदन बनाने का तरीका बेहद ही पेंचीदा और मेहनत भरा है. इसमें सोने की परतों के बीच कीमती या सेमी प्रेशियस स्टोन्स को बेहद बारीकी से फिट किया जाता है. ये कला मुगलकाल के राजमहलों में जन्मी थी जिसे आज भी लोग बेहद पसंद करते हैं.

कुंदन

कुंदन की सबसे खास बात ये है कि ये आग की भट्टी में तपकर भी अपनी चमक नहीं खोती है, बल्कि और ज्यादा निखरती है. इसी वजह से ये ज्वेलरी दुनिया की सबसे शाही और महंगी कलाओं में से एक मानी जाती है. कुंदन ज्वेलरी की शुरुआत भारत के शाही दौर में हुई थी. भारत के कारीगरों ने जब पहली बार सोने की पतली परतों में रंग-बिरंगे पत्थरों को जड़ना शुरू किया तभी से कुंदन का इतिहास लिखा गया है. धीरे-धीरे यह कला मुगल दरबारों तक पहुंची और फिर राजमहलों की शान बन गई. बहुत से बड़े राजा महाराजा कुंदन के गहने पहनने लग गए जिसके बाद ये काफी फेमस हो गई.

प्रक्रिया

आज भी कुंदन को उसके रॉयल लुक और टाइमलेस ब्यूटी के लिए जाना जाता है.कुंदन बनाने की प्रक्रिया बेहद दिलचस्प है. सबसे पहले कारीगर सोने की बेहद पतली चादर तैयार करते हैं. इन चादरों पर डिजाइन उकेरा जाता है और फिर आग की भट्टी में तपाया जाता है. हर लेयर को गर्म करके उसे और मजबूत और चमकीला बनाया जाता है जिस वजह से कुंदन की चमक फीकी नहीं पड़ती है.

स्टोन्स

बेस बनाने के बाद कारीगर इस बेस में सेमी प्रेशियस स्टोन्स जैसे पन्ना, रूबी, फिरोजा, माणिक या ग्लास स्टोन्स को बारीकी से काटकर डिजाइन में फिट करते हैं. जिस वजह से असली कुंदन के गहने काफी महंगे मिलते हैं. आजकल बहुत से लोग कुंदन के नकली गहने भी बेच रहे हैं जिस वजह से लोगों में असली कुंदन को लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है.