शरीर बनाए तगड़ा, बीमारियों से करे झगड़ा, परवल जैसी दिखने वाली इस सब्जी से उठाएं 5 जबरदस्त फायदे

Ivy Gourd: सितंबर महीना शुरू होते ही मार्केट में एक खास सब्जी काफी नजर आने लगती है, जिसका नाम है कुंदरू. जो इंडियन किचन में इस्तेमाल होने वाले सबसे कॉमन फूड्स में से एक है. ये देखने में छोटी हरी तोरई, खीरे या परवल जैसी होती है और स्वाद में हल्की व कुरकुरी होती है. अक्सर लोग इसे मामूली सब्जी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुंदरू न्यूट्रिशन से भरपूर है. इसमें विटामिंस, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो शरीर को न सिर्फ अंदर से मजबूत बनाते हैं बल्कि कई बीमारियों से भी बचाव करते हैं.

कुंदरू में मौजूद न्यूट्रीएंट्स

कुंदरू में विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसमें डाइटरी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद हैं जो हाजमे को दुरुस्त करने और इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं. यही वजह है कि इसे डेली डाइट में शामिल करना बेहद फायदेमंद माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कुंदरू खाने के 5 फायदे

1. हड्डियों की मजबूती

कुंदरू में कैल्शियम और फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में मदद करता है. इसे रेगुलरली खाने से ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों से जुड़ी कमजोरियां दूर हो सकती हैं.

2. ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करे

कुंदरू डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहद फायदेमंद है. इसमें मौजूद फाइटोकैमिकल्स और फाइबर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. ये इंसुलिन के मैकेनिज्म को भी बेहतर बनाता है.

3. बेहतर डाइजेशन

डाइटरी फाइबर से भरपूर कुंदरू कब्ज, गैस और अपच की समस्या को कम करता है. ये आंतों की सफाई करता है और डाइजेस्टिव प्रॉसेस को बेहतर बनाता है.

4. इम्यूनिटी को बढ़ाए

कुंदरू में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं. ये सर्दी-जुकाम जैसे नॉर्मल इंफेक्शन से बचाव करता है और शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है.

5. दिल और लिवर की सेहत के लिए अच्छा

कुंदरू का सेवन कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है जिससे हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है. वहीं इसके एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर को डिटॉक्स करने और उसके फंक्शन को सही बनाए रखने में मददगार हैं.

शरीर को कैसे बनाता है मजबूत?

कुंदरू का नियमित सेवन शरीर को अंदर से मजबूती देता है. इसमें मौजूद विटामिंस और मिनरल्स मांसपेशियों को एनर्जी देते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखते हैं. इसके कारण शरीर थकान से जल्दी उबरता है और लंबे समय तक एक्टिव रहता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.