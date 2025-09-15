शरीर बनाए तगड़ा, बीमारियों से करे झगड़ा, परवल जैसी दिखने वाली इस सब्जी से उठाएं 5 जबरदस्त फायदे
Advertisement
trendingNow12922551
Hindi Newsलाइफस्टाइल

शरीर बनाए तगड़ा, बीमारियों से करे झगड़ा, परवल जैसी दिखने वाली इस सब्जी से उठाएं 5 जबरदस्त फायदे

Kundru Khane Ke Fayde: परवल जैसी दिखने वाली कुंदरू भले ही मामूली सब्जी लगे, लेकिन इसके फायदे बेहिसाब हैं. इसे डाइट में शामिल करके आप शरीर को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और बीमारियों से महफूज रख सकते हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 15, 2025, 08:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शरीर बनाए तगड़ा, बीमारियों से करे झगड़ा, परवल जैसी दिखने वाली इस सब्जी से उठाएं 5 जबरदस्त फायदे

Ivy Gourd: सितंबर महीना शुरू होते ही मार्केट में एक खास सब्जी काफी नजर आने लगती है, जिसका नाम है कुंदरू. जो इंडियन किचन में इस्तेमाल होने वाले सबसे कॉमन फूड्स में से एक है. ये देखने में छोटी हरी तोरई, खीरे या परवल जैसी होती है और स्वाद में हल्की व कुरकुरी होती है. अक्सर लोग इसे मामूली सब्जी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुंदरू न्यूट्रिशन से भरपूर है. इसमें विटामिंस, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो शरीर को न सिर्फ अंदर से मजबूत बनाते हैं बल्कि कई बीमारियों से भी बचाव करते हैं.

कुंदरू में मौजूद न्यूट्रीएंट्स

कुंदरू में विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और फॉस्फोरस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसमें डाइटरी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद हैं जो हाजमे को दुरुस्त करने और इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं. यही वजह है कि इसे डेली डाइट में शामिल करना बेहद फायदेमंद माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कुंदरू खाने के 5 फायदे

1. हड्डियों की मजबूती
कुंदरू में कैल्शियम और फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में मदद करता है. इसे रेगुलरली खाने से ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों से जुड़ी कमजोरियां दूर हो सकती हैं.

2. ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करे
कुंदरू डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहद फायदेमंद है. इसमें मौजूद फाइटोकैमिकल्स और फाइबर ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. ये इंसुलिन के मैकेनिज्म को भी बेहतर बनाता है.

3. बेहतर डाइजेशन 
डाइटरी फाइबर से भरपूर कुंदरू कब्ज, गैस और अपच की समस्या को कम करता है. ये आंतों की सफाई करता है और डाइजेस्टिव प्रॉसेस को बेहतर बनाता है.

4. इम्यूनिटी को बढ़ाए
कुंदरू में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं. ये सर्दी-जुकाम जैसे नॉर्मल इंफेक्शन से बचाव करता है और शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है.

5. दिल और लिवर की सेहत के लिए अच्छा
कुंदरू का सेवन कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है जिससे हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है. वहीं इसके एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर को डिटॉक्स करने और उसके फंक्शन को सही बनाए रखने में मददगार हैं.

शरीर को कैसे बनाता है मजबूत?
कुंदरू का नियमित सेवन शरीर को अंदर से मजबूती देता है. इसमें मौजूद विटामिंस और मिनरल्स मांसपेशियों को एनर्जी देते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखते हैं. इसके कारण शरीर थकान से जल्दी उबरता है और लंबे समय तक एक्टिव रहता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Ivy GourdKundru

Trending news

फिर विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर और उनकी मां, जानिए क्या है मामला
puja khedkar
फिर विवादों में आईं बर्खास्त IAS पूजा खेडकर और उनकी मां, जानिए क्या है मामला
Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
PM Modi
Kolkata: सशस्त्र बलों के संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे PM मोदी
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
Weather
जमकर बरसने वाले हैं इंद्र देवता, तेज सुनाई देगी बादलों की गर्जन, इन जगहों पर अलर्ट
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
Maharashtra
औरंगजेब लवर्स ने दूध से नहलाया पोस्टर, पुलिस ने लिया एक्शन; बोले- ऐसा न होगा दोबारा
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
Sports Capital
ये शहर बनेगा देश की खेल राजधानी, 10 साल में पूरा होगा काम, सरकार ने खींचा खाका
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
Karnataka News
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
;