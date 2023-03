Dog Bite: गली से गुजरते वक्त जब काट ले आवारा कुत्ता, जानिए इस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए

What to do if the dog bites you: हम में से काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें कुत्तों से डर लगता है, यही वजह है कि काफी लोग रात में गलियों से गुजरने से डरते हैं, या फिर ऐसे घरों में जाने से परहेज करते हैं जहां 'कुत्ते से सावधान' का बोर्ड लगा हो. हालांकि पेट डॉग को एंटी रेबीज इंजेक्शन (Anti Rabies Injection) पहले ही लगा दिया जाता है, लेकिन मोहल्ले के कुत्तों से बचकर रहना चाहिए. अगर ये आपको काट ले तो रेबीज हो सकता है, आइए जानते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए.

कुत्ते से बचाव कैसे करें?

जब कोई कुत्ता आप पर अटैक करता है, तो ऐसे में खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें. इसके लिए आप अपना बैग, वॉटर बॉटल, हैंड बैग या जैकेट की मदद से उसे भगाने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी वो आपको काटने में कामयाब हो जाता है तो नीचे लिखे उपाय करें. कुत्ते के काटने पर क्या करें?

-जब कुत्ता आपको काट ले, को शरीर के उस हिस्से को साबुन और साफ पानी से धोएं, ऐसा करने से खून और कुत्ते की लार साफ हो जाती है.

-इसके बाद आपको खून रोकने का हर संभव प्रयास करना होगा, ताकि शरीर में कमजोरी न हो.

-जख्मों पर एंटीसेप्टिक या एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगाएं, जिससे बैक्टीरियल इंफेक्शन का रिस्क घट जाए.

-जख्म को किसी तरह के बैंडेज या पट्टी से न ढकें, अगर ये खुला रहेगा तो जल्दी सूख जाएगा.

-जब डॉग बाइट के बाद आप घर में फर्स्ट एड कर लें तो फिर तुरंत नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें.

-आप अस्पताल या क्लीनिक में 24 घंटों के अंदर एंटी-रेबीज इंजेक्शन लगवाएं जिससे आगे होने वाली परेशानियों से बचा जा सके.

-कई बार कुत्ता काटने से बेहोशी या चक्कर आने की शिकायत होती है, ऐसे में अगर आप अकेले हैं तो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके मेडिकल हेल्प लें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.) भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - अब किसी और की ज़रूरत नहीं