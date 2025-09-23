कुट्टू का आटा खाने से सैंकड़ों बीमार, कैसे करें असली और मिलावटी की पहचान? सलामत रहेगी सेहत

Adulterated Buckwheat Flour: नवरात्रि के कारण मार्केट में कुट्टू के आटे की डिमांड बढ़ जाती है, जिसके कारण मिलावटखोरों को इसमें गलत तरीके से मुनाफा कमाने का मौका मिल जाता है, ऐसे में थोड़ी सतर्कता जरूरी है.
Kuttu Ka Atta Asli Hai Ya Nakli: पूरे भारत में नवरात्रि के पर्व में मां की आराधना की जा रही है. इसी बीच मिलावटी फूड आइटम्स की बिक्री से लोगों की सेहत से भी खिलवाड़ किया जा रहा है. अब, ऐसा ही मामला दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से मंगलवार (23 सितंबर) की सुबह सामने आया, जब बड़ी संख्या में लोगों ने कुट्टू का आटा खाने के बाद अचानक उल्टी और बेचैनी की शिकायत की. खबर मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गए.
मिलावटी आटे से सैंकड़ों बीमार
दिल्ली पुलिस ने बताया कि मंगलवार सुबह जहांगीरपुरी और आसपास के इलाकों के 150-200 लोगों ने कुट्टू का आटा खाने के बाद उल्टी की शिकायत की. बीजेआरएम अस्पताल में सभी मरीजों की हालत स्थिर है. पुलिस ने आगे बताया कि पब्लिक अनाउंसमेंट के जरिए स्थानीय दुकानदारों और निवासियों को सतर्क किया जा रहा है. इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए खाद्य विभाग को सूचित कर दिया गया है.
कोई गंभीर मामला नहीं
बीजेआरएम अस्पताल के सीएमओ डॉ. विशेष यादव ने बताया कि करीब 150 से 200 लोग जहांगीरपुरी, महेंद्र पार्क, समयपुर, भलस्वा डेयरी, लाल बाग और स्वरूप नगर इलाकों से आपातकालीन वार्ड पहुंचे थे. सभी मरीजों की हालत स्थिर है. किसी को भी भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी. अभी तक कोई गंभीर मामला सामने नहीं आया.
कार्रवाई में जुटा प्रशासन
इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने स्थानीय दुकानदारों, ठेले-खोमचे वालों और आम लोगों को बीट स्टाफ और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए जागरूक करना शुरू किया. साथ ही मामले को खाद्य विभाग तक पहुंचा दिया गया है ताकि आटे की गुणवत्ता और सप्लाई की जांच हो सके.
क्यों आते हैं ऐसे मामले?
इस मामले को लेकर डॉ. मीरा पाठक ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया कि त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने से आपूर्ति में कमी आती है, जिसके कारण मिलावट, दूषित और खराब उत्पादों की बिक्री की समस्या होती है. मिलावट का मतलब है कि अगर कुट्टू के आटे की अवेलेबिलिटी कम हो तो उसमें बाजरे का आटा या मैदा मिला दिया जाता है. दूसरा, पुराने आटे में नया आटा मिलाकर ताजा पैकेजिंग में बेचा जाता है. तीसरा, पुराना या खराब आटा, जिसमें धूल या बैक्टीरिया का दूषण होता है, उसे बेच दिया जाता है.
इन परेशानियों को दावत
डॉक्टर ने ये भी बताया कि कई बार गोदाम में नमी के कारण आटा खराब हो जाता है, जिससे उसमें फंगल और बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है. इन सबके कारण लोगों को सेहत से जुड़ी समस्याएं होती हैं. एक दूसरा कारण एलर्जी भी हो सकती है. अगर बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन है, तो उल्टी, बुखार, पेट दर्द और दस्त जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. वहीं, एलर्जी के कारण खुजली या त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं.
कैसे खरीदें सही कुट्टू का आटा?
डॉ. मीरा पाठक ने सुझाव दिया कि इससे बचने के लिए हमेशा सील पैक आटा खरीदें, खुला आटा न लें, ब्रांडेड आटा चुनें और उसकी एक्सपायरी डेट की जांच जरूर करें. साथ ही, कम मात्रा में आटा खरीदें और बड़े कंटेनर लेने से बचें. इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
महक और रंग से पहचानें
ताजा कुट्टू का आटा हल्की मिट्टी जैसी महक देता है, जबकि पुराना आटा खट्टा या बासी गंध वाला होता है. इसके रंग पर भी गौर करें, ताजा आटा हल्का भूरा होता है, जबकि मिलावटी आटा ज्यादा फीका या अजीब रंग का लग सकता है. आपको जरा सा भी शक हो, तो आटा न खरीदें.
(इनपुट-आईएएनएस)
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.