नींद पूरी नहीं होने से शरीर में क्या होता है? जानें इसका बॉडी पर क्या होता है असर..

Lack of Sleep Bad Effects: हेल्दी बॉडी और माइंड के लिए नींद बेहद जरूरी होती है. अच्छी नींद हमें फ्रेश रखने के साथ-साथ मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी बेहतर बनाने का काम करता है. लेकिन आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत से लोग पूरी नींद नहीं ले पाते हैं. ऐसे में नींद की समस्या होना आम बात हो गई है. लंबे समय तक नींद की समस्या होने पर कई बीमारियों और समस्याओं की वजह बन सकती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि नींद पूरी न होने से शरीर में क्या होता है?

दिमागी थकावट

जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो इसका सबसे पहला असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है. इससे व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, दिमाग कंद्रित नहीं होता और आप छोटी-छोटी बातें भूलने लगता है. ऐसे में लगातार नींद की कमी होने से याददाश्त पर भी बुरा असर पड़ सकता है. इससे सोचने समझने की क्षमता घटता है. ऐसे में पढ़ाई और कामकाज दोनों में ही परेशानी आ सकती है.

कमजोर इम्यून सिस्टम

नींद का असर आपकी इम्यूनिटी पर भी पड़ता है. नींद पूरी नहीं होने पर शरीर की इम्यून सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ सकता है. दरअसल नींद के दौरान बॉडी खुद को रिपेयर करता है. ऐसे में नींद नहीं आने पर शरीर बैक्टीरिया और वायरस से ठीक तरह से लड़ नहीं पाता, जिससे बार-बार व्यक्ति बीमार पड़ सकता है और सर्दी-खांसी, बुखार जैसी बीमारियों जल्दी होने लगती हैं.

वेट बढ़ना और मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी

नींद की कमी का आपकी मेटाबॉलिज्म पर भी बुरा असर पड़ता है. ऐसे में नींद पूरी नहीं होने से वेट तेजी से बढ़ सकता है. जब हम पर्याप्त नहीं लेते हैं, तो शरीर में भूख बढ़ाने वाले हार्मोन लेवल बढ़ता है और भूख कम करने वाला हार्मोन लेवल घटता है. ऐसे में इसका नतीजा ये होता है कि हमें ज्यादा भूख लगती है और हम ज्यादा खाने लगते हैं, इससे मोटापा बढ़ता है.

