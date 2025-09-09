नींद पूरी नहीं कर रहे, तो खुद पर जुल्म कर रहे हैं आप, इन परेशानियों को मिलती है दावत

Insomnia Side Effects: कामयाबी पाने की अंधी दौड़ में अक्सर लोगों को लगता है कि नींद को जितना कम किया जाए, उतना ही बेहतर है. काम करते-करते कब रात के 2 या 3 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता. फिर सुबह नींद से पहले अलार्म सुनाई देता है और दिन की वही थकान, वही चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है. साइंस और आयुर्वेद दोनों का मानना है कि नींद का कम होना मतलब सेहत खराब करना है.

नींद के बिना गुजारा नहीं

आयुर्वेद में नींद को जीवन के 3 जरूरी पिलर्स में गिना गया है. जिस तरह भोजन और संयम जरूरी हैं, वैसे ही 'निद्रा', यानी नींद, शरीर और मन को संतुलित रखने के लिए बेहद अहम है. दूसरी ओर, विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि व्यक्ति को हर रोज कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद चाहिए, क्योंकि इसी दौरान शरीर अंदर से खुद की मरम्मत करता है, हार्मोन संतुलन ठीक करता है, और अगली सुबह के लिए नई ऊर्जा इकट्ठा करता है.

हार्ट और ब्रेन पर असर

नींद पूरी न होने से इसका असर सबसे पहले हमारे दिमाग और दिल पर पड़ता है. कम नींद से सोचने-समझने की ताकत कमजोर होने लगती है, दिमाग थक जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, और किसी भी काम पर ध्यान टिकाना मुश्किल हो जाता है. इसके साथ ही, नींद की कमी स्ट्रेस और एंग्जाइटी को बढ़ावा देती है, और धीरे-धीरे दिमागी थकान डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्या का रूप ले सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

डायबिटीज का भी डर

शरीर के बाकी ऑर्गंस भी इस कमी से बुरी तरह अफेक्ट होते हैं. जैसे ही नींद कम होती है, शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और धड़कन की रफ्तार इम्बैलेंस हो जाती है. इससे दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है. इसके अलावा, शरीर में इंसुलिन पर असर पड़ता है, जिससे टाइप-2 डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.

वजन बढ़ सकता है

यही नहीं, नींद की कमी आपकी भूख को भी बिगाड़ देती है. जब शरीर थका होता है, तो वो ज्यादा एनर्जी की डिमांड करता है, जिससे भूख बढ़ाने वाले हार्मोन ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. ऐसे में बार-बार भूख लगती है, खासकर मीठा और तला-भुना खाने का मन करता है. इससे वजन तेजी से बढ़ता है और मोटापे से जुड़ी परेशानियां शुरू हो जाती हैं.

कमजोर इम्यूनिटी

नींद की कमी से आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर होने लगती है और आप बार-बार बीमार पड़ने लगते हैं. इसके अलावा, नींद पूरी न होने से त्वचा अचानक बेजान लगने लगती है, आंखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं और चेहरे पर वक्त से पहले झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.