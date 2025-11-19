Advertisement
सामने आया अनुनय सूद की मौत का सच, ड्रग्स की वजह से हुई इंफ्लूएंसर की मौत

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद के निधन 13 दिन बाद कंटेंट क्रिएटर की मौत का कारण पता चला है. रिपोर्ट्स के अनुसार ड्रग्स की वजह से अनुनय की मौत हुई है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 19, 2025, 06:57 PM IST
सामने आया अनुनय सूद की मौत का सच, ड्रग्स की वजह से हुई इंफ्लूएंसर की मौत

पॉपुलर ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन 6 नवंबर 2025 को हुआ. 32 साल की उम्र अमेरिका के लास वेगास में अंतिम सांस ली हैं. उनकी मौत के 13 दिन लास वेगास की आउटलेट 8न्यूजनाऊ के अनुसार इन्फ्लुएंसर की मौत के कारण पता चला है. 

अनुनय सूद की मौत का कारण 
न्यूज रिपोर्ट के अनुसार अनुनय की मौत का कारण ड्रग ओवरडोज बताया है. वहीं पुलिस दस्तावेजों के अनुसार 4 नवंबर को इन्फ्लुएंसर वेन लास वेगास में बेहोशी की हालत में मिले थे. उनके पास बेहद नारकोटिक्स बरामद हुआ. पुलिस ने एक छोटा बैग मिला था इसमें सफेद पाउडर था. 

कोकीन के सेवन 
अनुनय के साथ शामिल महिला ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनके ग्रुप ने कैसीनो के प्लोर पर सुबह-सुबह 4 बजे से एक अजान इंसान से व्हाइट पाउडर खरीदा था. जिसे उस इंसान ने कोकीन बताया था. महिला के बयान के अनुसार अनुनय, महिला और एक और अन्य साथी ने उस पाउडर का सेवन किया. लगभग 1 घंटे बाद जब दोनों महिलाएं होश आया. इस दौरान अनुनय बेहोश थे. 

कौन हैं अनुनय सूद 
अनुनय एक जाने माने ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ही नहीं बल्कि फोटोग्राफर, उद्यमी और ग्लोबल कंटेंट क्रिएटर थे. इंस्टाग्राम पर उनके 1.4 मिलिनय फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 3.8 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ वह डिजिटल दुनिया में काफी पॉपुलर है. साल 2022, 2023 और 2024 में फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स की लिस्ट में शामिल रहे.  

