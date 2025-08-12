फैशन की दुनिया में धूम मचा रहे हैं कोर्सेट टॉप के ट्रेंडिंग डिजाइंस, इन आउफिट्स के साथ कर लें पेयर

Trendy Corset Styling Ideas: फैशन के गलियारों में बहुत से स्टाइल ऐसे हैं जो एक बार फिर से कमबैक कर रहे हैं. आजकल फैशन का बाजार कोर्सेट टॉप के कमबैक की खबरों से भरा पड़ा है. कोर्सेट टॉप कई दशकों पहले काफी ट्रेंड में रह चुके हैं. विदेशों में महिलाएं इसे गाउन के ऊपर से पहना करती थी तो कई जगहों पर इसे शार्ट ड्रेस पर भी पहना जाता था. आजकल कोर्सेट टॉप को बहुत सी Gen Z लड़कियां हर तरह के आउटफिट के साथ पेयर कर रही हैं. आज हम आपको बताएंगे कोर्सेट टॉप को आप किन आउटफिट्स के साथ पेयर कर के अपने लुक में चार चांद लगा सकते हैं.

साड़ी

कोर्सेट टॉप को ब्लाउज के तरह आप साड़ी के साथ पेयर कर के अपने एथनिक लुक में ग्लैमर का तड़का लगा सकती हैं. आजकल कई Gen Z लड़कियां भी कोर्सेट टॉप को लहंगे या लाइट वेट साड़ी के साथ पेयर करना पसंद कर रही हैं.

स्कर्ट

वेस्टर्न लुक क्रिएट करने के लिए आप शार्ट स्कर्ट के साथ कोर्सेट टॉप को पेयर कर सकती हैं. अगर आपको लॉन्ग स्कर्ट पहनना पसंद है तो आप इसके साथ भी कोर्सेट टॉप पहन सकती हैं. ये आपके लुक को निखारने के साथ ही आपको एक स्लिम लुक भी देगा.

ड्रेस

सिंपल ड्रेस के साथ कोर्सेट टॉप को पेयर करने से सिंपल ड्रेस का लुक भी अट्रैक्टिव बन सकता है. अगर आपको दिन में अपनी दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है तो आप कोर्सेट टॉप के को ड्रेस के साथ पेयर कर सकती हैं.

जींस

बहुत सी कॉलेज गोइंग लड़कियां आजकल जींस के साथ कोर्सेट टॉप पेयर करती हैं. इस तरह के कपड़े आपके लुक को काफी एलिगेंट बनाने के साथ ही आपको बेहद अट्रैक्टिव टच भी देते हैं.