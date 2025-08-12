फैशन की दुनिया में धूम मचा रहे हैं कोर्सेट टॉप के ट्रेंडिंग डिजाइंस, इन आउफिट्स के साथ कर लें पेयर
Advertisement
trendingNow12877457
Hindi Newsलाइफस्टाइल

फैशन की दुनिया में धूम मचा रहे हैं कोर्सेट टॉप के ट्रेंडिंग डिजाइंस, इन आउफिट्स के साथ कर लें पेयर

Trendy Corset: फैशन के बदलते दौर में बहुत से ट्रेंड ऐसे भी वापस लौट कर आ रहे हैं जो कई सालों पहले फैशन जगत पर राज कर चुके हैं. अब एक बार फिर से पुराने जमाने के कोर्सेट टॉप ने फैशन की नई दुनिया में दस्तक दे दी है. आजकल कई तरह के आउटफिट्स के साथ कोर्सेट टॉप को पेयर किया जा रहा है. आज हम जानेंगे आप किन आउटफिट्स के साथ कोर्सेट टॉप को पेयर कर सकते हैं.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Aug 12, 2025, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फैशन की दुनिया में धूम मचा रहे हैं कोर्सेट टॉप के ट्रेंडिंग डिजाइंस, इन आउफिट्स के साथ कर लें पेयर

Trendy Corset Styling Ideas: फैशन के गलियारों में बहुत से स्टाइल ऐसे हैं जो एक बार फिर से कमबैक कर रहे हैं. आजकल फैशन का बाजार कोर्सेट टॉप के कमबैक की खबरों से भरा पड़ा है. कोर्सेट टॉप कई दशकों पहले काफी ट्रेंड में रह चुके हैं. विदेशों में महिलाएं इसे गाउन के ऊपर से पहना करती थी तो कई जगहों पर इसे शार्ट ड्रेस पर भी पहना जाता था. आजकल कोर्सेट टॉप को बहुत सी Gen Z लड़कियां हर तरह के आउटफिट के साथ पेयर कर रही हैं. आज हम आपको बताएंगे कोर्सेट टॉप को आप किन आउटफिट्स के साथ पेयर कर के अपने लुक में चार चांद लगा सकते हैं.

साड़ी
कोर्सेट टॉप को ब्लाउज के तरह आप साड़ी के साथ पेयर कर के अपने एथनिक लुक में ग्लैमर का तड़का लगा सकती हैं. आजकल कई Gen Z लड़कियां भी कोर्सेट टॉप को लहंगे या लाइट वेट साड़ी के साथ पेयर करना पसंद कर रही हैं.

fallback

स्कर्ट

वेस्टर्न लुक क्रिएट करने के लिए आप शार्ट स्कर्ट के साथ कोर्सेट टॉप को पेयर कर सकती हैं. अगर आपको लॉन्ग स्कर्ट पहनना पसंद है तो आप इसके साथ भी कोर्सेट टॉप पहन सकती हैं. ये आपके लुक को निखारने के साथ ही आपको एक स्लिम लुक भी देगा.

ड्रेस
सिंपल ड्रेस के साथ कोर्सेट टॉप को पेयर करने से सिंपल ड्रेस का लुक भी अट्रैक्टिव बन सकता है. अगर आपको दिन में अपनी दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना है तो आप कोर्सेट टॉप के को ड्रेस के साथ पेयर कर सकती हैं.

जींस
बहुत सी कॉलेज गोइंग लड़कियां आजकल जींस के साथ कोर्सेट टॉप पेयर करती हैं. इस तरह के कपड़े आपके लुक को काफी एलिगेंट बनाने के साथ ही आपको बेहद अट्रैक्टिव टच भी देते हैं.

About the Author
author img
शाम्भवी पूनम

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

corset topcorset top styling ideascorset blouse

Trending news

महाराष्ट्र में सियासी हलचल की वजह ‌आई सामने, एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे सरकार का खेल?
Devendra Fadnavis
महाराष्ट्र में सियासी हलचल की वजह ‌आई सामने, एकनाथ शिंदे बिगाड़ेंगे सरकार का खेल?
सोनिया के करीबी.. कांग्रेसी के बेटे ने PM के लिए जो कहा, राहुल को पसंद नहीं आएगा
Faisal Patel
सोनिया के करीबी.. कांग्रेसी के बेटे ने PM के लिए जो कहा, राहुल को पसंद नहीं आएगा
SC के कुत्तों को हटाने वाले आदेश पर राहुल गांधी का बयान, अमानवीय बताया फैसला
Stray dogs
SC के कुत्तों को हटाने वाले आदेश पर राहुल गांधी का बयान, अमानवीय बताया फैसला
तीसरे बच्चे पर गाय और 50 हजार का इनाम, इस सांसद ने किया ऐसा ऐलान, PM मोदी हुए मुरीद
Appalanaidu Kalisetti
तीसरे बच्चे पर गाय और 50 हजार का इनाम, इस सांसद ने किया ऐसा ऐलान, PM मोदी हुए मुरीद
अहिल्याबाई होल्कर: एक ऐसी महारानी जिन्होंने शिवलिंग की पूजा, सेवाभाव और नारी सम्मान
Ahilyabai holkar
अहिल्याबाई होल्कर: एक ऐसी महारानी जिन्होंने शिवलिंग की पूजा, सेवाभाव और नारी सम्मान
सड़कछाप आदमी... PAK आर्मी चीफ मुनीर पर ओवैसी का अटैक; भारत सरकार से की ये अपील
Asaduddin Owaisi
सड़कछाप आदमी... PAK आर्मी चीफ मुनीर पर ओवैसी का अटैक; भारत सरकार से की ये अपील
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तीन सदस्यीय समिति गठित, जानिए क्‍या होता है महाभियोग?
Justice Yashwant Varma
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तीन सदस्यीय समिति गठित, जानिए क्‍या होता है महाभियोग?
60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब
priyanka gandhi
60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब
कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? नाम-फोटो की टीशर्ट पहन प्रियंका ने किया प्रदर्शन
priyanka gandhi
कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? नाम-फोटो की टीशर्ट पहन प्रियंका ने किया प्रदर्शन
मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप, जिस्म को...सरला भट का कुसूर क्या था? राक्षस भी रो पड़ता
Sarla Bhat
मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप, जिस्म को...सरला भट का कुसूर क्या था? राक्षस भी रो पड़ता
;