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कॉटन की साड़ी के साथ पहनें ये ब्लाउज टॉप, मिलेगा ट्रेंडी और ब्यूटीफुल लुक

Cotton Saree Blouse Designs: गर्मियों के मौसम में स्टाइलिश और एलिगेंट लुक के लिए आप कॉटन की साड़ी कैरी कर सकती हैं. कॉटन की साड़ी में स्टाइलिश लुक के लिए आप ये ब्लाउज डिजाइन कैरी कर सकती हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:29 PM IST
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कॉटन की साड़ी के साथ पहनें ये ब्लाउज टॉप, मिलेगा ट्रेंडी और ब्यूटीफुल लुक

गर्मियों के मौसम में कॉटन की साड़ी ना केवल आरामदायक बल्कि स्टाइलिश लुक भी देती है. इन दिनों यंग गर्ल्स के बीच कॉटन की साड़ी काफी पॉपुलर हैं. कॉटन की साड़ी में स्टनिंग लुक के लिए आप स्टाइलिश ब्लाउज कैरी कर सकती हैं. इन ब्लाउज को कैरी करने से आपको खूबसूरत और स्टाइलिश लुक मिलेगा. आइए जानते हैं रॉयल और मॉडर्न टच लुक के लिए क्या करना होगा. 

ब्लाउज 

आज के समय में अच्छा ब्लाउज सिलवाना किसी बड़ी समस्या को हल करने जैसा है. कॉटन की साड़ी लेने के बाद ब्लाउज सिलवाने की दिक्कत से बचना चाहती हैं तो आप स्टाइलिश लुक के लिए ब्लाउज की जगह टॉप कैरी कर सकती हैं. इन दिनों लड़कियां कॉटन की साड़ी के साथ मैचिंग कलर का टॉप कैरी करना पसंद करती हैं. 

टैंक टॉप

आप टैंक टॉप के साथ कॉटन की साड़ी कैरी कर सकती हैं. व्हाइट या फिर ब्लैक कलर के टैंक टॉप के साथ आप किसी भी कलर की साड़ी को पहन सकती हैं. इससे आपको मॉर्डन और ट्रेडिशनल लुक मिलेगा. आप टैंक टॉप कम दाम में आसानी से खरीद सकती हैं. साड़ी के साथ आपको क्रॉप टैंक टॉप कैरी करना चाहिए. 

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फूल स्लीव क्रॉप टॉप 

आप साड़ी से मैचिंग या फिर ब्लैक-व्हाइट कलर का फूल स्लीव क्रॉप टॉप भी कॉटन साड़ी के साथ कैरी कर सकती हैं. फुल स्लीव क्रॉप टॉप और कॉटन की साड़ी आपको ग्लैमरस लुक दे सकता है. सिंपल मेकअप और हैवी इयररिंग्स कैरी कर आप खूबसूरत लग सकती हैं. इस लुक को आप ऑफिस से लेकर ट्रैवल के दौरान कैरी कर सकती हैं. 

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स्लीव लेस क्रॉप टॉप 

आप साड़ी के साथ स्लीव लेस क्रॉप टॉप भी कैरी कर सकती हैं. मार्केट में आपको आसानी से स्लीव लेस क्रॉप टॉप मिल जाएंगे. ब्लैक कलर के टॉप के साथ आप किसी भी कलर की साड़ी को कैरी कर सकती हैं. लाइट मेकअप और हैवी झुमका कैरी कर आप बेहद एलिंगेट लगेंगी. 

(ये भी पढ़ें- गर्मियों में कंफर्टेबल रहने के लिए एकदम बेस्ट हैं ये लेटेस्ट कॉटन नाइट सूट डिजाइंस)

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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