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Hindi Newsलाइफस्टाइलकेवल इयररिंग्स पहनने से भी मिलेगा रॉयल लुक, साड़ी या सूट के साथ कैरी करें इयरचेन, देखें डिजाइन

केवल इयररिंग्स पहनने से भी मिलेगा रॉयल लुक, साड़ी या सूट के साथ कैरी करें इयरचेन, देखें डिजाइन

रॉयल और एथनिक लुक के लिए अब झुमका या चांदबाली काफी नहीं है. इन दिनों इयरचेन इयररिंग्स काफी ट्रेंड में हैं. इयरचेन इयररिंग्स को कैरी करने से रॉयल लुक मिलता है. इन इयररिंग्स को आप किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 18, 2026, 07:41 PM IST
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केवल इयररिंग्स पहनने से भी मिलेगा रॉयल लुक, साड़ी या सूट के साथ कैरी करें इयरचेन, देखें डिजाइन

इन दिनों एथनिक आउटफिट में हेवी ज्वेलरी बिल्कुल भी ट्रेंड में नहीं है. ऐसे में स्टनिंग और स्टाइलिश लुक के लिए इयरचेन इयररिंग्स को शामिल कर सकती हैं. इयरचेन इयरिंग्स को कैरी करने से रॉयल लुक मिलता है. आप साड़ी या सूट के साथ केवल इयरचेन इयररिंग्स कैरी कर लें. इससे आपको स्टनिंग लुक मिलेगा. 

इयरचेन इयररिंग्स 

इन दिनों डिफरेंट डिजाइन की इयरचेन ट्रेंड में है. आप स्टनिंग लुक के लिए बीड्स और पर्ल वाली इयरचेन पहन सकती हैं. हेवी इयरचेन डिजाइन में आपको रॉयल लुक मिलेगा. आप अपनी ड्रेस के मैचिंग कलर का इयररिंग्स भी खरीद सकती हैं. ओपन वेवी हेयर लाइन मेकअप और हेवी इयरचेन इयरिंग्स पहन आपका लुक कंप्लीट हो जाएगा. इयरचेन इयररिंग्स पहनने के बाद आपको मांग टीका और नेकलेस कैरी करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी. 

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व्हाइट मोती 

व्हाइट मोती इयरचेन इयररिंग्स को आप किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकती हैं. इस कलर के इयररिंग्स को आप साड़ी, सूट और किसी भी कलर के साथ कैरी कर सकती हैं. 1 इयररिंग्स आपके कई बार काम में आ सकता है. आप व्हाइट मोती इयररिंग्स को कभी लाल सूट तो कभी हरी रंग की साड़ी के साथ कैरी कर सकती है. मार्केट में आपको आसानी से इयरचेन इयररिंग्स मिल जाएंगे. 

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हेवी इयरचेन 

मार्केट में कई तरह के इयरचेन इयररिंग्स मिलते हैं. अगर आप रॉयल और क्लासी लुक कैरी करना चाहती हैं तो आप हेवी इयरचेन इयररिंग्स कैरी करें. हेवी इयरचेन में ज्यादा क्लासी और रॉयल लुक मिलता है. अगर आप मार्कट या ऑन लाइन इयरचेन इयररिंग्स देख रही हैं तो आप हेवी डिजाइन की इयरचेन इयररिंग्स को खरीदने की कोशिश करें. हेवी इयरचेन इयररिंग्स कुछ महंगा पड़ सकता है, लेकिन इससे आपको स्टाइलिश लुक मिलेगा. 

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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