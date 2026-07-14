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सावन में हाथों की बढ़ जाएगी खूबसूरती, बस रचा लें ये मेहंदी डिजाइन

सावन का महीना सनातन धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है. इस महीने में महिलाएं ग्रीन कलर की साड़ी और चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं. सावन के महीने में हाथों में मेहंदी भी लगाई जाती है. हाथों में ये खूबसूरत डिजाइन की मेहंदी लगा सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jul 14, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:02 PM IST
सावन में हाथों की बढ़ जाएगी खूबसूरती, बस रचा लें ये मेहंदी डिजाइन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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