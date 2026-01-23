Advertisement
trendingNow13084130
Hindi Newsलाइफस्टाइलसर्दियों में आलस करना पड़ सकता है भारी, शरीर बन जाएगा बीमारियों का घर!

सर्दियों में आलस करना पड़ सकता है भारी, शरीर बन जाएगा बीमारियों का घर!

सर्दियों के मौसम में आलस करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. कम शारीरिक गतिविधि की वजह से शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती है. सर्दियों में आलस करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है. 

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 23, 2026, 08:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में आलस करना पड़ सकता है भारी, शरीर बन जाएगा बीमारियों का घर!

सर्दियों में आलस की वजह से रजाई से निकलना मुश्किल हो जाता है और बाकी की कसर ऑफिस में घंटों कुर्सी पर बैठकर उंगुलियों से मेहनत कराकर पूरी होती है. आज की जीवन शैली में मस्तिष्क का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ गया है और शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं. ये बात सुनने में साधारण सी लगती है, लेकिन कम शारीरिक गतिविधि शरीर को बीमार करने के लिए काफी है. कम शारीरिक गतिविधि को आयुर्वेद शरीर के लिए चेतावनी मानता है.

इम्युनिटी पर पड़ता है असर 
आयुर्वेद में कहा गया है, “अतियोग, हीनयोग और मिथ्या योग, यानी ये ही रोगों के मूल कारण हैं.” आयुर्वेद में शरीर को कर्मयोग का साधन कहा गया है. अगर शरीर चलना बंद कर दे तो वात और कफ दोनों ही असंतुलित हो जाते हैं. कम गतिविधि से शरीर असंतुलित हो जाता है. इससे कफ दोष बढ़ता है, वात दोष बिगड़ता है, पित्त दोष भी प्रभावित होता है और सबसे जरूरी इम्युनिटी गिरती है. ये शरीर को बेहद गंभीर रोग देने के लिए काफी है.

मोटापा की समस्या
चरक संहिता में कहा गया है, “व्यायामात लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम्,” यानी व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, शक्ति और सुख मिलता है, लेकिन वही अगर शरीर कम गतिविधि करता है, तो बहुत सारे रोग शरीर को घेर लेते हैं, जैसे मोटापा और मधुमेह. अगर ज्यादा लंबे समय तक बैठे रहा जाए, तो शरीर में वसा का जमाव बढ़ जाता है और शरीर का मेटाबॉलिज्म कमजोर होता है, जिससे मोटापा और मधुमेह जैसी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

गठिया की समस्या 
दूसरा, गठिया और जोड़ों के दर्द को भी न्योता मिलता है. लंबे समय तक अगर एक ही पॉश्चर में रहता है तो हड्डियों से लेकर मांसपेशियों में जकड़न परेशान करने लगती है और जोड़ों का दर्द भी परेशान करता है, क्योंकि हड्डियों के जोड़ लगातार एक ही स्थिति में रहते हैं.

हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क 
तीसरा, हाई ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ जाती है और दिल से जुड़े रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है. चलने से शरीर में रक्त का संचार तेजी से होता है और ऑक्सीजन रक्त के साथ शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है, लेकिन ऐसा न होने पर रक्त और ऑक्सीजन की कमी से ब्लड प्रेशर की बीमारी शरीर को घेर लेती है. ब्लड प्रेशर की समस्या होने के बाद दिल से जुड़े रोगों की संभावना तेजी से बढ़ती है. इसके अलावा डिप्रेशन और चिंता, पाचन संबंधी विकार और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

हार्ट को हेल्दी रखने के लिए अपनाएं ये आदत, जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट!

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth tips

Trending news

पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
India News
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
Supreme Court
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
Rahul Gandhi
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
PM Modi
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
पंजाब में डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी को लेकर दिया अल्टीमेटम
pathankot bomb threat
पंजाब में डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी को लेकर दिया अल्टीमेटम
विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
Karnataka News
विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
National Girl Child Day 2026
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग
Subhash chandra bose
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग