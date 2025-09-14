लेग पीस या ब्रेस्ट पीस: चिकन के किस टुकड़े में होता है ज्यादा प्रोटीन? जिम जाने वाले जरूर जानें ये बात
लेग पीस या ब्रेस्ट पीस: चिकन के किस टुकड़े में होता है ज्यादा प्रोटीन? जिम जाने वाले जरूर जानें ये बात

Chicken Leg Or Breast Piece: चिकन हमारे लिए प्रोटीन हासिल करने का एक अहम जरिया है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये जरूरी न्यूट्रीएंट सबसे ज्यादा मांस के किस टुकड़े में पाए जाते हैं?

Sep 14, 2025
लेग पीस या ब्रेस्ट पीस: चिकन के किस टुकड़े में होता है ज्यादा प्रोटीन? जिम जाने वाले जरूर जानें ये बात

Best Chicken Piece Gym Goers: चिकन प्रोटीन का एक बेहतरीन और किफायती सोर्स माना जाता है. यही वजह है कि जिम जाने वाले या फिटनेस फॉलो करने वाले लोग अपनी डाइट में चिकन को खास जगह देते हैं. लेकिन अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि चिकन का लेग पीस ज्यादा फायदेमंद है या ब्रेस्ट पीस? खासकर तब, जब बात प्रोटीन और कम फैट वाली डाइट की हो. आइए जानते हैं दोनों हिस्सों के न्यूट्रिशन वैल्यू और ये किसके लिए बेहतर है.

चिकन ब्रेस्ट पीस: हाई प्रोटीन, लो फैट

चिकन ब्रेस्ट को “लीन मीट” कहा जाता है क्योंकि इसमें फैट बेहद कम और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है. 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट (स्किनलेस) में लगभग 30-32 ग्राम प्रोटीन और केवल 3-4 ग्राम फैट होता है. इसमें कैलोरी भी कम होती है, इसलिए यह वजन घटाने वालों और बॉडी बिल्डिंग करने वालों की पहली पसंद होता है. ब्रेस्ट पीस खाने से मसल्स की रिकवरी तेजी से होती है और शरीर को ज्यादा एनर्जी मिलती है.

चिकन लेग पीस: टेस्टी, लेकिन फैट भी ज्यादा

चिकन लेग पीस (थाई और ड्रमस्टिक) स्वाद और जूसी टेक्सचर के लिए ज्यादा पसंद किया जाता है. 100 ग्राम लेग पीस (स्किनलेस) में लगभग 24-26 ग्राम प्रोटीन और 8-10 ग्राम फैट होता है.
 अगर स्किन के साथ खाया जाए तो फैट की मात्रा और भी बढ़ जाती है. लेग पीस में आयरन और जिंक जैसे मिनरल्स ज्यादा पाए जाते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन और इम्यून सिस्टम के लिए फायदेमंद हैं.

जिम जाने वालों के लिए कौन-सा बेहतर?
अगर आपका टारगेट मसल्स गेन और फैट कम करना है, तो ब्रेस्ट पीस सबसे बेहतर ऑप्शन है. अगर आप सिर्फ वेट ट्रेनिंग के साथ एनर्जी और टेस्टी फूड चाहते हैं, तो लेग पीस भी डाइट में शामिल कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मसल्स बिल्डिंग और कटिंग फेज में ब्रेस्ट मीट ज्यादा फायदेमंद है, जबकि बल्किंग फेज में लेग मीट भी खाया जा सकता है.

खाने का सही तरीका
हमेशा चिकन को ग्रिल, बेक या बॉयल करके खाएं. फ्राइड चिकन में फैट और कैलोरी काफी बढ़ जाती है. स्किन निकालकर खाने से फैट की क्वांटिटी काफी कम हो जाती है. डेली डाइट में 150-200 ग्राम चिकन प्रोटीन की जरूरत पूरी करने के लिए काफी होता है, लेकिन इसे अपनी वर्कआउट इंटेंसिटी और डाइट प्लान के मुताबिक एडजस्ट करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

;