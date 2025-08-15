बिना कॉइल मच्छरों को होगा सफाया, बस घर में लगा लें ये पौधे!
Advertisement
trendingNow12881266
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बिना कॉइल मच्छरों को होगा सफाया, बस घर में लगा लें ये पौधे!

बरसात के मौसम में मच्छरों की समस्या बढ़ जाती है. मच्छरों की समस्या से राहत पाने के लिए आप घर में इन पौधों को लगा सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 15, 2025, 12:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना कॉइल मच्छरों को होगा सफाया, बस घर में लगा लें ये पौधे!

बरसात के मौसम में भले ही गर्मी से राहत मिलती है लेकिन बरिश के दिनों में मच्छरों का आंतक बढ़ जाता हैं.  महंगे स्प्रे और कॉइल का इस्तेमाल करने के बाद भी मच्छरों से छुटकारा नहीं मिलता है. मच्छरों को काटने से डेंगू समेत कई बीमारियां हो सकती है. मच्छरों के काटने से बचने के लिए आप घर में इन पौधों को लगा सकते हैं. 

लेमन ग्रास 
लेमन ग्रास की सुगंध की वजह मच्छर दूर रहते हैं. लेमन ग्रास की मनमोहक खुशबू ना केवल मूड फ्रेश करती है बल्कि इसकी खूशबू से मच्छर दूर भागते है. आप मच्छर का बचाव के लिए अपने घर में लेमन ग्रास का पौधा लगा सकते हैं. 

लैवेंडर 
मच्छरों को दूर भगाने के लिए आप लैवेंडर के पौधे का इस्तेमाल सकते हैं. लैवेंडर के पौधे से आने वाली खुशबू से मच्छर दूर होते हैं. मच्छरों को भगाने के लिए आप लैवेंडर के पौधे का यूज कर सकते हैं. लैवेंडर पौधे से आपके घर का लुक क्लासी नजर आएगा. 

रोजमेरी 
रोजमेरी पौधा ना केवल खूबसूरत है बल्कि ये मच्छरों को दूर भगाने में भी मदद करता है. रोजमेरी पौधे को नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट्स माना जाता है. मच्छरों को दूर भगाने के लिए आप घर रोजमेरी का पौधा लगा सकते हैं. 

कैटनिप 
कैटनिप पौधे के इस्तेमाल औषधि में किया जाता है. कैटनिप पौधा मच्छर भगाने में भी काफी असरदार है. सफेद फूल वाले इस पौधे को आप घर में लगा सकते हैं. कैटनिप पौधा आपके घर  की खूबसूरती बढ़ाने का भी काम करेगा. 

नीम का पौधा 
नीम का पौधा लगाने से भी मच्छर दूर भागते हैं. घर में आप नीम का पौधा लगा सकते हैं. नीम के पौधे को लगाने से मच्छर घर में नहीं आएंगे. नीम के पेड़ को आप घर पर आसानी से लगा सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestyleTips and Tricks

Trending news

पहाड़ पर कुदरत के बम! धराली के बाद किश्तवाड़, कितनी मौत; 'जानलेवा बादल' का DNA टेस्ट
DNA
पहाड़ पर कुदरत के बम! धराली के बाद किश्तवाड़, कितनी मौत; 'जानलेवा बादल' का DNA टेस्ट
भारत के खिलाफ मुनीर का 'बेडरूम जिहाद'! युवाओं का कर रहा ब्रेनवाश, ये है बड़ा प्लान
DNA
भारत के खिलाफ मुनीर का 'बेडरूम जिहाद'! युवाओं का कर रहा ब्रेनवाश, ये है बड़ा प्लान
79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे कश्मीर में मल्टीलेयर सुरक्षा, 3 OGW गिरफ्तार
Independence Day
79वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे कश्मीर में मल्टीलेयर सुरक्षा, 3 OGW गिरफ्तार
PAK-चीन की मिसाइलों का 'महाकाल' तैयार कर रहा भारत, 500 किमी दूर से कर देगा काम तमाम
Project Kusha
PAK-चीन की मिसाइलों का 'महाकाल' तैयार कर रहा भारत, 500 किमी दूर से कर देगा काम तमाम
ट्रेन के AC डक्ट में भरी थीं शराब की बोतलें, रेलवे ने तोड़ी चुप्पी; जानिए क्या कहा?
liquor bottles
ट्रेन के AC डक्ट में भरी थीं शराब की बोतलें, रेलवे ने तोड़ी चुप्पी; जानिए क्या कहा?
जब शैतान सिंह ने 120 जवानों के साथ, 1300 चीनियों को ढेर कर आखिरी सांस तक लड़े मेजर
Independence Day
जब शैतान सिंह ने 120 जवानों के साथ, 1300 चीनियों को ढेर कर आखिरी सांस तक लड़े मेजर
DNA: '...तो PDA भूल गए अखिलेश यादव'? CM की तारीफ सपा विधायक को पड़ गई भारी
DNA Analysis
DNA: '...तो PDA भूल गए अखिलेश यादव'? CM की तारीफ सपा विधायक को पड़ गई भारी
6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह...15 अगस्त का वो खौफनाक मंजर
Assam earthquake 1950
6300 से ज्यादा मौतें, 70 से ज्यादा गांव हो गए तबाह...15 अगस्त का वो खौफनाक मंजर
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
India Largest Bus Stand
भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां है, जहां चारों ओर लहरता दिखता 'बसों का समंदर'?
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
Independence Day
विभाजन की अनसुनी कहानियां, कैसे हुआ भारत-पाक के बीच फौज का बंटवारा
;