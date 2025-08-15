बिना कॉइल मच्छरों को होगा सफाया, बस घर में लगा लें ये पौधे!

बरसात के मौसम में भले ही गर्मी से राहत मिलती है लेकिन बरिश के दिनों में मच्छरों का आंतक बढ़ जाता हैं. महंगे स्प्रे और कॉइल का इस्तेमाल करने के बाद भी मच्छरों से छुटकारा नहीं मिलता है. मच्छरों को काटने से डेंगू समेत कई बीमारियां हो सकती है. मच्छरों के काटने से बचने के लिए आप घर में इन पौधों को लगा सकते हैं.

लेमन ग्रास

लेमन ग्रास की सुगंध की वजह मच्छर दूर रहते हैं. लेमन ग्रास की मनमोहक खुशबू ना केवल मूड फ्रेश करती है बल्कि इसकी खूशबू से मच्छर दूर भागते है. आप मच्छर का बचाव के लिए अपने घर में लेमन ग्रास का पौधा लगा सकते हैं.

लैवेंडर

मच्छरों को दूर भगाने के लिए आप लैवेंडर के पौधे का इस्तेमाल सकते हैं. लैवेंडर के पौधे से आने वाली खुशबू से मच्छर दूर होते हैं. मच्छरों को भगाने के लिए आप लैवेंडर के पौधे का यूज कर सकते हैं. लैवेंडर पौधे से आपके घर का लुक क्लासी नजर आएगा.

रोजमेरी

रोजमेरी पौधा ना केवल खूबसूरत है बल्कि ये मच्छरों को दूर भगाने में भी मदद करता है. रोजमेरी पौधे को नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट्स माना जाता है. मच्छरों को दूर भगाने के लिए आप घर रोजमेरी का पौधा लगा सकते हैं.

कैटनिप

कैटनिप पौधे के इस्तेमाल औषधि में किया जाता है. कैटनिप पौधा मच्छर भगाने में भी काफी असरदार है. सफेद फूल वाले इस पौधे को आप घर में लगा सकते हैं. कैटनिप पौधा आपके घर की खूबसूरती बढ़ाने का भी काम करेगा.

नीम का पौधा

नीम का पौधा लगाने से भी मच्छर दूर भागते हैं. घर में आप नीम का पौधा लगा सकते हैं. नीम के पौधे को लगाने से मच्छर घर में नहीं आएंगे. नीम के पेड़ को आप घर पर आसानी से लगा सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.