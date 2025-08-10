नींबू का रस ही नहीं, छिलका भी है कमाल का, ऐसे करें यूज तो होम क्लीनर की जरूरत होगी खत्म

Homemade Cleaner: हर घर में नींबू तो बड़े ही आसानी से मिल जाता है. इसका इस्तेमाल घर-घर में होता है.नींबू पानी बनाने से लेकर सलाद या फिर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन ज्यादातर लोग नींबू से रस निकालने के बाद छिलकों को फेंक देते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि जिस छिलको को हम बेकार समझते हैं, वह घर की सफाई में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है? आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि कैसे नींबू के छिलकों का सही इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

चिकनाई को पल भर में करता है दूर

अगर आप भी किचन की सफाई खासकर चिकनाई को दूर करने के लिए अलग से क्लीनर खरीदती हैं तो जरा रुकिये. किचन की चिकनाई दूर करने के लिए आप नींबू के छिलके का इस्तेमाल कर सकती हैं. इसके लिए आप नींबू के छिलकों को पानी में डालकर 2-3 मिनट तक उबाल लें. इसके बाद पानी को छानकर उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट मिला लें. अब नींबू के छिलकों पर थोड़ा नमक डालें और इसका इस्तेमाल करके गैस स्टोव और सिंक की चिकनाई रगड़कर साफ करें. इससे आपकी किचन की चिकनाई बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी

चमकने लगेगा कांच का जार

आप नींबू के छिलके की सहायता से कांच के जोर को भी चमका सकती हैं. अक्सर कांच के जार में रखी चीजों के कारण बहुत चिकनाई आ जाती है, जिस साफ करना बहुत मुश्किल का काम होता है. लेकिन नींबू के छिलके की सहायता से यह काम बहुत ही आसानी से कर सकती हैं. इसके लिए नींबू के छिलकों को जार में डालकर थोड़ा सा नमक छिड़कें और फिर जार को अच्छी तरह रगड़ें. इससे जार की सतह की चिकनाई और दाग अच्छे से हट जाएंगे और जार फिर से साफ और चमकदार हो जाएगा.

रेफ्रिजरेटर की बदबू भी हो जाएगी गायब

बरसात के दिनों में फ्रिज से बदबू आना बहुत आम बात है. इसका कारण है कि बहुत से लोग मौसम ठंडा होने के कारण फ्रिज को बंद कर देते हैं. इससे बदबू आने लगती है. इस समस्या को दूर करने के लिए नींबू के छिलके का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए बस नींबू के कुछ छिलके को एल्युमिनियम फॉयल लपेंटे. इसके बाद चम्मच की मदद से फॉयल के ऊपर चम्मच की मदद से छेद करें. फिर इस फ्रिज में रखकर छोड़ दें. इससे कुछ ही देर बाद फ्रिज से आने वाली बदबू की समस्या दूर हो जाएगी.

फर्श के जिद्दी दाग होंगे दूर

अगर आप नींबू के छिलकों को किसी जार में डालकर उसमें सफेद सिरका मिलाकर रखती हैं, तो इससे आप एक अच्छा फ्लोर क्लीनर भी बना सकती हैं. इसके लिए इस जार को 1 से 2 सप्ताह तक धूप में रखना होगा. जब छिलके गल जाएं या सिरके का रंग पीला हो जाए, तो इसे छान लें और एक बोतल में भर लें. अब इस लिक्विड को पानी के साथ बराबर मात्रा में मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लें. यह स्प्रे आपके फर्श और कांच की खिड़कियों को साफ करने में बहुत ही कारगर साबित होगा.