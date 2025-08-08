मानसून में स्किन केयर का सुपरहीरो है मुलेठी, पिंपल्स से लेकर टैनिंग तक हर समस्या का करता है सफाया

Monsoon Skincare Tips: बरसात के मौसम में कई तरह की बीमारियां फैलने लगती हैं. इन दिनों स्किन से जुड़ी समस्याएं भी लोगों को खूब होती हैं. जैसे ही बादल बरसते हैं, वैसे ही स्किन पर मुहांसों, चिपचिपेपन और टैनिंग का अटैक शुरू हो जाता है. फेस वॉश और क्रीम भी बहुत बार बेअसर हो जाते हैं. ऐसे में अगर कोई नेचुरल, असरदार और सस्ते उपाय मिल जाए तो क्या बात है. ऐसा ही असरदार उपाय है मुठेली से बने फेस पैक. सदियों से मुलेठी का इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि मुलेठी फेस को भी निखार ला सकता है.

औषधीय गुणों से भरपूर मुलेठी सेहत के लिए तो बहुत उपयोगी है, साथ ही साथ स्किन से जुड़ी समस्याएं भी दूर करने में भी यह असरदार है. मुलेठी स्किन से टैनिंग को रिमूव करती है और स्किन को मॉइश्चराइज करने का काम करती है. इसका इस्तेमाल स्किन पर पैक बनाकर करने से चेहरे की सूजन की समस्या दूर होती है.

मुहांसों के कारण न सिर्फ चेहरे की खूबसूरती छिप जाती है बल्कि बरसात के दिनों में मुहांसों के कारण स्किन इंफेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में स्किन इंफेक्शन को कंट्रोल करने के लिए मुलेठी कारगर है. आइए विस्तार से जानते हैं कि स्किन के इस बेहतरीन टॉनिक का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है.

स्किन को ग्लोईंग और खूबसूरत बनाने वाला फेस पैक

अगर आप भी अपने चेहरे को कोमल-मुलायम और चमकदार बनाना चाहते हैं तो मुलेठी का फेस पैक जरूर ट्राई करें. चेहरे के काले निशान, टैनिंग और पिगमेंटेशन से छुटकारा दिलाने के लिए यह बहुत ही असरदार साबित होता है. इसे बनाने के लिए एक कटोरी में एक चम्मच मुलेठी पाउडर लें, इसमें एक चम्मच शहद और एक चम्मच नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें. तैयार पेस्ट को चेहरे पर 10-15 मिनट तक लगाएं और इसके बाद पानी से धुल लें. इससे आपके चेहर में निखार आएगा.

मुलेठी के फेस पैक से दूर होंगे मुहांसे

बरसात में होने वाले मुंहासों को ठीक करने और स्किन इंफेक्शन को दूर करने के लिए भी मुलेठी का फेस पैक असरदार है. मुलेठी पाउडर में ग्लाइसीरैथिनिक नामक एसिड पाया जाता है जो मुहांसों से बचाता है और स्किन को इंफेक्शन की समस्या भी दूर करता है. मुलेठी का फेस पैक बनाने के लिए आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर लें. इस पाउडर में 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी,एक चम्मच एलोवेरा जेल,एक चम्मच बेसन और एक चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को चेहरे से लेकर गर्दन तक लगाएं. इस पैक का इस्तेमाल मुहांसों से निजात दिलाएगा और स्किन पर निखार लाएगा.

ड्राई स्किन की भी समस्या होगी दूर

अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी मुलेठी का फेस पैक आपके काम का है. ये पैक स्किन को मॉइश्चुराइज करेंगा और स्किन की ड्राईनेस भी दूर करने में असरदार है. मुलेठी का एथनॉलिक अर्क स्किन को हाइड्रेट करने में सहायता कर सकता है. इससे स्किन को नमी मिलती है. इस पैक को बनाने के लिए एक बाउल में एक चम्मच मुलेठी पाउडर लें और थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और कुछ बूंदे जैतून के तेल की मिलाएं. इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर पेस्ट तैयार कर लें और चेहरे पर 10 मिनट तक लगाएं. 10 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धुल लें. इससे स्किन की ड्राईनेस दूर होगी और स्किन मॉइश्चराइज बनी रहेगी.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.