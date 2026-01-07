घर की लाइट बन रही है माइग्रेन और चिड़चिड़ेपन की वजह! जानिए कैसे गलत रोशनी दिमाग पर डालती है सीधा असर

आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोगों में काम, पढ़ाई या कई तरह के कारणों की वजह से काफी ज्यादा सिरदर्द, माइग्रेन और चिड़चिड़ेपन की समस्या देखी जा रही है. पर कई बार सिर्फ काम के दबाव या मोबाइल स्क्रीन की वजह से ऐसा नहीं होता है बल्कि इसके पीछे आपके घर की लाइट भी हो सकती है.
आजकल बहुत से लोग माइग्रेन की समस्या से जूझ रहे हैं. बहुत से लोगों को लगता है कि स्क्रीन टाइम और टेंशन की वजह से ऐसा हो रहा है. पर कई बार वजब कुछ और ही होती है जिससे लोग बिल्कुल अंजान होते हैं. आपके सिरदर्द की वजह गलत लाइटिंग भी हो सकती है जिसे लोग रोज नजरअंदाज कर देते हैं. घर की रोशनी अगर सही न हो तो वो आंखों से होते हुए सीधे दिमाग पर असर डालती है और धीरे धीरे तनाव, माइग्रेन और मानसिक थकान की वजह बन जाती है. आजकल अधिकतर घरों में कूल व्हाइट या ब्लू टोन वाली एलईडी लाइट्स लगाई जाती हैं. ये लाइट देखने में तो ब्राइट लगती हैं लेकिन लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से आंखों में जलन, भारीपन और सिर में दर्द होने लगता है. खासकर जो लोग देर तक घर में काम करते हैं या बच्चों की पढ़ाई इसी रोशनी में होती है उन्हें ज्यादा परेशानी होती है.
दिमाग को करें रिलैक्स
गलत लाइटिंग सिर्फ सिरदर्द ही नहीं बल्कि चिड़चिड़ापन और बेचैनी भी बढ़ाती है. तेज रोशनी दिमाग को ये संकेत देती है कि अभी आराम का समय नहीं है. इससे शरीर का नेचुरल स्लीप साइकल बिगड़ने लगता है और नींद पूरी नहीं हो पाती. कई बार आपका दिमाग भी इस वजह से रिलैक्स नहीं कर पाता है. नींद की कमी अक्सर माइग्रेन और तनाव दोनों को और ज्यादा बढ़ा देती है. ऐसे में बहुत से लोग तरह-तरह की खूब दवाईयां लेने लग जाते हैं. कई बार लोग लिविंग रूम और बेडरूम में एक ही तरह की लाइट लगा देते हैं जबकि दोनों जगहों की जरूरत अलग होती है.
कैसी लाइट लगाएं
बेडरूम में बहुत तेज रोशनी वाली लाइट लगाने से दिमाग रिलैक्स नहीं हो पाता है. ऐसे में सुबह उठते ही सिर भारी लगने लगता है. वहीं किचन या वर्क एरिया में कम रोशनी आंखों को ज्यादा थकाती है जिस वजह से लोगों में माइग्रेन और चिड़चिड़ापन बढ़ने लग जाता है. कई बार लोग कम रोशनी वाली लाइट तो रुम में लगा लेते हैं पर लाइट की पोजिशन सही नहीं होने की वजह से भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. किसी भी जगह पर लाइट की पोजिशन भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी उसकी ब्राइटनेस होती है. अगर लाइट सीधे आंखों पर पड़ती है या स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन बनाती है तो ये माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है. इसलिए हमेशा डिफ्यूज लाइट या कवर वाली लाइट का इस्तेमाल बेहतर माना जाता है.
सही लाइटिंग है जरूरी
अगर आपको भी बिना किसी वजह बार बार सिरदर्द, माइग्रेन या चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है तो दवाइयों के साथ साथ घर की रोशनी पर भी ध्यान देना बेहद ही जरूरी है. सही लाइटिंग आंखों को सुकून देने के साथ ही दिमाग को भी रिलैक्स करती है और माइग्रेन से राहत दिलाने में मदद करती है.
