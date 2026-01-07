Advertisement
trendingNow13066050
Hindi Newsलाइफस्टाइलघर की लाइट बन रही है माइग्रेन और चिड़चिड़ेपन की वजह! जानिए कैसे गलत रोशनी दिमाग पर डालती है सीधा असर

घर की लाइट बन रही है माइग्रेन और चिड़चिड़ेपन की वजह! जानिए कैसे गलत रोशनी दिमाग पर डालती है सीधा असर

आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोगों में काम, पढ़ाई या कई तरह के कारणों की वजह से काफी ज्यादा सिरदर्द, माइग्रेन और चिड़चिड़ेपन की समस्या देखी जा रही है. पर कई बार सिर्फ काम के दबाव या मोबाइल स्क्रीन की वजह से ऐसा नहीं होता है बल्कि इसके पीछे आपके घर की लाइट भी हो सकती है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 07, 2026, 06:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर की लाइट बन रही है माइग्रेन और चिड़चिड़ेपन की वजह! जानिए कैसे गलत रोशनी दिमाग पर डालती है सीधा असर

आजकल बहुत से लोग माइग्रेन की समस्या से जूझ रहे हैं. बहुत से लोगों को लगता है कि स्क्रीन टाइम और टेंशन की वजह से ऐसा हो रहा है. पर कई बार वजब कुछ और ही होती है जिससे लोग बिल्कुल अंजान होते हैं. आपके सिरदर्द की वजह गलत लाइटिंग भी हो सकती है जिसे लोग रोज नजरअंदाज कर देते हैं. घर की रोशनी अगर सही न हो तो वो आंखों से होते हुए सीधे दिमाग पर असर डालती है और धीरे धीरे तनाव, माइग्रेन और मानसिक थकान की वजह बन जाती है. आजकल अधिकतर घरों में कूल व्हाइट या ब्लू टोन वाली एलईडी लाइट्स लगाई जाती हैं. ये लाइट देखने में तो ब्राइट लगती हैं लेकिन लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से आंखों में जलन, भारीपन और सिर में दर्द होने लगता है. खासकर जो लोग देर तक घर में काम करते हैं या बच्चों की पढ़ाई इसी रोशनी में होती है उन्हें ज्यादा परेशानी होती है.

दिमाग को करें रिलैक्स
गलत लाइटिंग सिर्फ सिरदर्द ही नहीं बल्कि चिड़चिड़ापन और बेचैनी भी बढ़ाती है. तेज रोशनी दिमाग को ये संकेत देती है कि अभी आराम का समय नहीं है. इससे शरीर का नेचुरल स्लीप साइकल बिगड़ने लगता है और नींद पूरी नहीं हो पाती. कई बार आपका दिमाग भी इस वजह से रिलैक्स नहीं कर पाता है. नींद की कमी अक्सर माइग्रेन और तनाव दोनों को और ज्यादा बढ़ा देती है. ऐसे में बहुत से लोग तरह-तरह की खूब दवाईयां लेने लग जाते हैं.  कई बार लोग लिविंग रूम और बेडरूम में एक ही तरह की लाइट लगा देते हैं जबकि दोनों जगहों की जरूरत अलग होती है. 

कैसी लाइट लगाएं
बेडरूम में बहुत तेज रोशनी वाली लाइट लगाने से दिमाग रिलैक्स नहीं हो पाता है. ऐसे में सुबह उठते ही सिर भारी लगने लगता है. वहीं किचन या वर्क एरिया में कम रोशनी आंखों को ज्यादा थकाती है जिस वजह से लोगों में माइग्रेन और चिड़चिड़ापन बढ़ने लग जाता है. कई बार लोग कम रोशनी वाली लाइट तो रुम में लगा लेते हैं पर लाइट की पोजिशन सही नहीं होने की वजह से भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. किसी भी जगह पर लाइट की पोजिशन भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी उसकी ब्राइटनेस होती है. अगर लाइट सीधे आंखों पर पड़ती है या स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन बनाती है तो ये माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है. इसलिए हमेशा डिफ्यूज लाइट या कवर वाली लाइट का इस्तेमाल बेहतर माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

सही लाइटिंग है जरूरी
अगर आपको भी बिना किसी वजह बार बार सिरदर्द, माइग्रेन या चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है तो दवाइयों के साथ साथ घर की रोशनी पर भी ध्यान देना बेहद ही जरूरी है. सही लाइटिंग आंखों को सुकून देने के साथ ही दिमाग को भी रिलैक्स करती है और माइग्रेन से राहत दिलाने में मदद करती है.

Disclaimer 
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

migrainelighting migraine

Trending news

गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
Jammu Kashmir
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
DNA
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
SIR Draft List
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
Abhishek Banerjee
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
Reservation in Exam
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
Punjab
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
Sir
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
india afghanistan
चीन से डरा सहमा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, भारत-अफगानिस्तान पर लगाया आतंकवाद का आरोप
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला
Owaisi
'ट्रंप से इतने डरते क्यों हो, नाम लेते ही पड़ जाते हो ठंडे...', ओवैसी का BJP पर हमला