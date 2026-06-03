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Hindi Newsलाइफस्टाइललिप ग्लॉस या लिप ऑयल, खूबसूरत होंठों के लिए क्या है ज्यादा बेहतर

लिप ग्लॉस या लिप ऑयल, खूबसूरत होंठों के लिए क्या है ज्यादा बेहतर

ग्लॉस की तरह की लिप ऑयल भी ग्लासी लुक देता है. लिप ऑयल चिपचिपा और गाढ़ा नहीं होता है. लिप ऑयल का इस्तेमाल करने से होंठ सुंदर नजर आते हैं. लिप ऑयल होंठों की देखभाल करते हैं. आइए जानते हैं लिप ऑयल और लिप ग्लॉस में क्या अंतर है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jun 03, 2026, 11:34 PM IST
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लिप ग्लॉस या लिप ऑयल, खूबसूरत होंठों के लिए क्या है ज्यादा बेहतर

महिलाएं लिप की देखभाल के लिए ग्लॉस और लिप ऑयल का इस्तेमाल करती हैं. लिप ऑयल गाढ़ा और चिपचिपा नहीं होता है. इसका इस्तेमाल करने से होंठ खूबसूरत लगते हैं. लिप बाम और लिप ऑयल का इस्तेमाल करने से लिप की केयर होती है. आइए जानते हैं लिप ऑयल और लिप ग्लॉस में अंतर क्या है. 

लिप ग्लॉस और लिप ऑयल अंतर 

लिप ग्लॉस ज्यादा गाढ़ा, चिपचिपा होता है. ये कलरफुल होते हैं इसको लगाने से लिपस्टिक जैसा इफेक्ट आता है. 

लिप ऑयल कम गाढ़ा और पतला होता है. ये ज्यादा ट्रांसपरेंट नजर आता है. इसमें कलर इन्फ्यूज नहीं होता है. 

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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