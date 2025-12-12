दुनिया भर में छाई मुगलों की ये डीश! हलील, मुर्ग मुसल्ल समेत ये मीठे पकवान भी हैं फेमस..

Advertisement
Mughal Empire Kitchen Food: भारत में मुगलकाल के खान-पान का असर आज भी दिखता है. ऐसे मुगलों के ऐसे कई व्यंजन हैं, जो आज भी बड़े ही पसंद से खाए जाते हैं. इस खबर में हम आपको उन व्यंजनों के बारे में बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 06:39 PM IST
Mughal Empire Kitchen Food: मुगलकाल का भारतीय खान-पान पर गहरा असर रहा है. 1526 के दौरान बाबर के दौर में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी, जिसके बाद से ही मध्य एशिया और फारस का स्वाद भी भारतीय रसोई में घुलने लगी थी. आपको बता दें, मुगलों की शाही रसोई में तरह-तरह के पकवान बनाई जाते थे. उनमें से निकले कई व्यंजन आज भी दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको मुगलों के उन व्यंजनों के बारे में बताएंगे, जो आज भी लोग बेहद पसंद करते हैं.

 

बिरयानी और कबाब
मुगलों के मशहूर पकवानों में बिरयानी और कबाब आता है, जो कि आज भी लोग बड़े चाव से खाते हैं. मुगलों ने भारत को बिरयानी जेसे शानदार व्यंजन दिए हैं. हालांकि समय के साथ-साथ इसके अलग-अलग प्रकार भी बनाए गए, जैसे हैदराबादी, कोलकाता, दिल्ली और सिंधी बिरयानी. इस तरह कबाब भी मुगलों की देन है. सींक कबाब, रेशमी कबाब और शिकमपुर कबाब जैसी दर्जनों रेसिपी आज भी लोग पसंद से खाते हैं. 

हलीम, करी और कोरमा
तुर्की और फारसी स्वाद से बनी हलीम भारत में खूब पसंद की जाती है. भारत में इसे खिचड़ा के रूप में भी जानी जाती है. गेहूं, दाल, जौ और कीमे को घंटों पकाकर बनाया जाने वाला ये व्यंजन हैदराबाद और महाराष्ट्र में खूब पसंद किया जाता है. इसी तरह करी और कोरमा की कई किस्में भी मुगलों ने ही भारत को दी है. 

 

मुर्ग मुसल्लम और मुगलाई पराठा
शाही व्यंजनों का हिस्सा रहा मुर्ग मुसल्लम और मुगलाई पराठा भी आज बड़े चाव से खाया जाता है. पूरे मसालेदार मुर्गे से बना मुर्ग मुसल्लम मुगलों को खास व्यंजन था. इसे अंडे और खुशबूदार मसालों से पकाया जाता था. वहीं मुगलाई पराचा, जिसमें कीमा, अंडा और मसाले भरे होते हैं. आज भी बंगाल का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है. 

 
मिठाइयां, शर्बत और आइसक्रीम
गुलाब जामुन, शीर खुरमा और शाही टुकड़ा जैसी मिठाइयां मुगलों की देन है. इसके साथ-साथ गर्मियों में पीया जाने वाला शर्बत भी मुगलों द्वारा ही दिया गया है. 

 

