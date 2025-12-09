Advertisement
बिल्कुल सही! फिट रहने के लिए थोड़ा सेलफिश होना जरूरी, हेल्दी रहना है तो करें ये काम

Selfish Habits: अगर मैं आपको कहूं कि फिट रहने के लिए आपको थोड़ा मतलबी होने की जरूरत है, तो आप मानेंगे? लेकिन ये बिल्कुल सच है, अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट रहना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा मतलबी होने की जरूरत होती है. 

 

Dec 09, 2025
Selfish Habits: बचपन से हमें दूसरों के लिए त्याग करना सिखाया जाता है. दूसरों से खाना शेयर करना, दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से पहले रखना. लेकिन जहां फिटनेस की बात आती है, तो यह आदतें कई बात हमें अपने लक्ष्य से दूर कर सकता है. ऐसे में फिट रहने के लिए सिर्फ हेल्दी खाना या एक्सरसाइज की काफी नहीं है, बल्कि खुद को प्राथमिकता देनी भी जरूरी है. अगर आप सच में हेल्दी और फिट लाइफ जीना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा सेल्फिश बनना आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है. इस खबर में हम आपको वो सेल्फिश आदतों के बारे में बताएंगे..

 

नींद के मामले में बनें पूरी तरह सेल्फिश
अक्सर देर रात दोस्तों से बात करते-करते या परिवार के साथ समय बिताते-बिताते हम अपनी नींद खराब कर देते हैं. लेकिन फिटनेस के लिए यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है. अगर आपके सोने का समय हो गया है, तो बिना झिझक फोन बंद कर दें और सो जाएं. 7–8 घंटे की नींद मसल्स रिकवरी, फैट लॉस और अगले दिन की एनर्जी के लिए बेहद जरूरी है. अच्छी नींद ही फिटनेस की असली नींव बनती है.

खाने में ना कहने की आदत
हमारी संस्कृति में खाने को मना करना अच्छा नहीं मानते हैं. ऐसे खाना खत्म करने के लिए या थोड़ा ज्यादा खाने की आदत आपके लिए अनहेल्दी हो सकती है. अगर आप डाइट कर रहे हैं या आपका पेट भरा हुआ है, तो सामने वाले को प्यार से ही ना कह दें. दूसरों की खुशी के लिए या खाना बर्बाद करने के डर से आप खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं. 

 

अपने 'मी-टाइम' को न भूलें
अपने 'मी-टाइम' या जरूरी समय को किसी दूसरे के लिए बर्बाद होने न दें. अगर इस वक्त कोई काम आ जाता है या कोई मिलने आ जाता है. तो दूसरों के लिए अपने समय को बर्बाद न करें. खासकर अगर आपके वर्कआउट का समय है तो अपने एक्सरसाइज टाइम को किसी के भी बर्बाद न होने दें. दिन का 45 मिनट या एक घंटा सिर्फ आपका है. इस वक्त फोन साइलेंट कर दें और पूरी लगन से वर्काआट करें. खुद के लिए समय देने से ही मेंटल और फीजिकल हेल्दी को मजबूत रहता है. 

 

Reetika Singh

selfish habits Being selfish for health

