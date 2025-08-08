ये क्या! खूबसूरत आइब्रो के चक्कर में फेल हो गया लिवर, पार्लर गई थी लड़की थ्रेडिंग के बाद बिगड़ी हालत

Eyebrow Threading Danger: क्या आपने कभी सोचा है कि आइब्रो बनवाना भी आपकी जान को खतरे में डाल सकता है? सजने-संवरने के लिए पार्लर जाना बहुत ही आम बात है. लेकिन एक 28 साल की महिला के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसे जानकर आप चौंक उठेंगे. थ्रेडिंग करवाने पार्लर जाना महिला को बहुत भारी पड़ गया. थेड्रिंग के कुछ ही दिनों में उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि लिवर फेल हो गया और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा.

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है. इस वायरल वीडियो में एमबीबीएस डॉक्टर अदितिज धमीजा बताते हैं कि अगर आप भी पार्लर में आईब्रो बनाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए. आगे वो कहते हैं कि एक लड़की आईब्रो बनाने गई थी और लिवर फेल करवा कर आ गई. यह हुआ है 28 साल की एक लड़की के साथ हुआ. डॉक्टर धमीजा ने वीडियो में आगे बताया कि लड़की को जब आईब्रो बनवान के कुछ दिनों बाद थकान, मतली और आंखों में पीलापन जैसी समस्याएं आई तो उसे अस्पताल ले जाया गया. जहां रिपोर्ट में आया कि उसका लिवर काम करना बंद कर दिया है. जबकि वह न तो शराब ही पीती है और न ही किसी दवाई का साइड इफेक्ट था. यह सबकुछ सिर्फ ब्यूटी पार्लर में आइब्रो सेट कराने के कारण हुआ.

कैसे हुई बीमारी

डॉक्टर के अनुसार बार-बार प्रयोग की गई थ्रेडिंग प्रोडक्ट्स के कारण लड़की की स्किन पर छोटे-छोटे कट्स आ गए होंगेए, जिनसे हेपेटाइटिस बी या सी वायरस उसके खून में प्रवेश कर गए. डॉक्टर धमीजा का यह दावा हैरान कर देने वाला है.

क्या सच में आईब्रो बनवाना है खतरनाक?

इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक जुपिटर अस्पताल, ठाणे में इंटरनल मेडिसीन के डायरेक्टर डॉ. अमित सराफ बताते हैं कि सिर्फ थ्रेडिंग लिवर फेल का कारण नहीं हो सकता है. लेकिन हां, अगर इसे सफाई से न किया जाए तो हेपेटाइटिस बी और सी का खतरा रहता है. हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड में घुसने वाले वायरस होते हैं जो इन्फेक्शन को ब्लड की सहायता से फैला देते हैं. अगर थ्रेडिंग के दौरान आपको कोई छोटा कट या खरोंच आ जाता है तो वह संक्रमित ब्लड के प्रवेश का मार्ग बन सकता है. जो धागा, हाथ या उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं वे सभी वायरस को फैला सकते हैं.



इन बातों का जरूर रखें ध्यान

थ्रेडिंग करवाते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. नहीं तो यह छोटा सा ब्यूटी ट्रीटमेंट आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. हमेशा कोशिश करें कि थ्रेडिंग किसी प्रोफेशनल पार्लर में ही करवाई जाए. वहां नया और डिस्पोजेबल धागे का प्रयोग किया जाए. थ्रेडिंग से पहले और बाद में जिस जगह पर थ्रेडिंग हो रही है, उसे अच्छी तरह से साफ और सेनिटाइज करना बहुत ही जरूरी होता है. अगर स्किन पर पहले से ही कोई कट, घाव त्वचा पर पहले से कोई कट, घाव या संक्रमण है तो उस दौरान थ्रेडिंग करवाने से बचें, क्योंकि इससे इंफेक्शन फैलने का खतरा बढ़ सकता है और गंभीर बीमारियां हो सकती हैं. इन छोटी-छोटी सावधानियों से आप खुद को बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.