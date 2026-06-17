इन दिनों लोग भारतीय मेंटल हेल्थ पर बात कर रहे हैं. आज भी अधिकतर लोग मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात नहीं करते हैं. अकेलापन को लेकर आज भी लोगों को लगता है कि अकेला रहना ही अकेलापन होता है जबकि अकेला रहना रहना अकेलापन नहीं होता है. अकेलापन महसूस होता है. आप दोस्तों और परिवार के बीच भी अकेलापन महसूस कर सकते हैं.
दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में लोग पढ़ाई और नौकरी के लिए लोग जाते हैं. भीड़-भाड़ वाले इलाके की वजह से लोग धीरे-धीरे अकेले पड़ जाते हैं. आज के समय में डिजिटल लाइफ इंसान को अंदर से खाली कर दिया है. आज के समय दोस्त साथ में बैठकर खाना तो खाता है लेकिन अंदर से अकेला रहता है.
विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक अकेलापन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये एक एक्सपीरियंस है. अकेलापन होने से डिप्रेशन, स्ट्रेस और एग्जायटी जैसे मेंटल हेल्थ की समस्या को बढ़ा सकता है. अकेलापन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है लेकिन इसकी वजह से मानसिक समस्या बढ़ सकती है.
शहरों में लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बिजी है. ऐसे में लोगों के पास घुलने-मिलने का समय नहीं होता है.
शहरों में ज्यादातर लोग अलग-अलग राज्य से आकर रहते हैं. इस वजह से भी लोगों में आपसी तालमेल नहीं है.
दिल्ली और नोएडा जैसे शहरों में लोग ज्यादा प्रोफेशनल रहते हैं, जिससे पर्सनल कॉन्टेक्ट्स बहुत ही कम हो जाता है.
शहरों में शॉर्ट वा लॉन्ग वीडियो, वीडियो गेम और टीवी का क्रेज ज्यादा बढ़ रहा है. जिस वजह से सोशल कनेक्शन ज्याद नहीं बन पा रहे हैं.
दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में लोग अकेले रहते हैं. नौकरी की वजह से परिवार से दूर होता है. नए दोस्त में लोगों पर भरोसा करना इतना आसान नहीं होता है. नए शहर में दोस्त बनाना भी बहुत मुश्किल होता है.
हर इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी होता है. लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता है. खासकर शहरों में लोग अपनी लाइफ में बिजी है. ऐसे में आज के समय में लोग दोस्तों के साथ ज्यादा AI से बात कर रहे हैं.
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