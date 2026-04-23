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Hindi Newsलाइफस्टाइलअकेलापन है दिल का दुश्मन? रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है हार्ट वाल्व की बीमारी; नई रिसर्च ने दी वार्निंग, जानें कैसे बचें?

अकेलापन है दिल का 'दुश्मन'? रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है हार्ट वाल्व की बीमारी; नई रिसर्च ने दी वार्निंग, जानें कैसे बचें?

Loneliness and Heart Valve Disease: अकेलापन और सामाजिक अलगाव (Social Isolation) अब केवल उदासी का कारण नहीं रहे. वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो लोग समाज से कटे हुए रहते हैं, उनमें हार्ट वाल्व डिजीज (Heart Valve Disease) होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 23, 2026, 10:35 AM IST
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अकेलापन है दिल का 'दुश्मन'? रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है हार्ट वाल्व की बीमारी; नई रिसर्च ने दी वार्निंग, जानें कैसे बचें?

Loneliness and Heart Valve Disease: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग पहले से ज्यादा जुड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन अंदर से अकेलापन भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है. सोशल मीडिया, मोबाइल और भीड़ के बीच भी कई लोग खुद को तन्हा महसूस करते हैं. अब एक नई रिसर्च ने इस एहसास को सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक खतरे से भी जोड़ दिया है. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक रिसर्च पेपर का कहना है कि अकेलापन सीधे दिल की सेहत पर असर डाल सकता है और खास तौर पर हार्ट वाल्व की बीमारी का खतरा बढ़ा सकता है. रिसर्च में दावा किया गया है कि जो लोग सामाजिक रूप से कटे हुए महसूस करते हैं, उनमें हार्ट वाल्व की बीमारी होने का खतरा अन्य लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा होता है.

रिसर्च में क्या मिला?

अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित एक बड़ी स्टडी के अनुसार, जो लोग सामाजिक रूप से अलग-थलग रहते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं, उनमें हार्ट वाल्व की बीमारियां होने का खतरा काफी ज्यादा होता है. यह अपनी तरह का पहला रिसर्च है, जो सीधे तौर पर सामाजिक संबंधों को वाल्व की खराबी से जोड़ता है. रिसर्च में करीब 4.6 लाख लोगों के डेटा का अध्ययन किया गया. इसमें पाया गया कि जो लोग खुद को ज्यादा अकेला महसूस करते हैं, उनमें हार्ट वाल्व से जुड़ी बीमारी का खतरा काफी बढ़ जाता है. रिसर्च के मुताबिक, ज्यादा अकेलेपन का अनुभव करने वाले लोगों में इस बीमारी का खतरा करीब 19% तक ज्यादा पाया गया है.

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हार्ट वाल्व की बीमारी क्या होती है?

जैसा कि आपको पता है कि दिल में चार वाल्व होते हैं, जो खून के सही बहाव को कंट्रोल करते हैं. जब इनमें से कोई वाल्व ठीक से काम नहीं करता या सख्त हो जाता है और ठीक से बंद नहीं होता, तो इसे हार्ट वाल्व डिजीज कहा जाता है. इस स्थिति में खून का बहाव बाधित हो जाता है, जिससे सांस फूलना, थकान, चक्कर और सीने में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अगर समय पर इलाज न मिले, तो यह हार्ट फेलियर तक का कारण बन सकती है.

अकेलापन और दिल का कनेक्शन

इस रिसर्च की सबसे खास बात यह है कि इसमें 'अकेलापन' और 'सामाजिक दूरी' को अलग-अलग समझा गया है. वैज्ञानिकों ने पाया कि सिर्फ अकेले रहना उतना खतरनाक नहीं है, जितना कि खुद को अंदर से अकेला महसूस करना. इसका मतलब है कि आप लोगों के बीच रहकर भी अकेले हो सकते हैं और यही असली खतरा है.

क्यों बढ़ता है खतरा

अकेलापन सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि शरीर पर असर डालने वाला तनाव भी है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, लंबे समय तक अकेलापन महसूस करने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकते हैं, जिससे दिल पर दबाव पड़ता है. इसके अलावा, अकेले लोग अक्सर कम सक्रिय रहते हैं, जिससे वे धूम्रपान या शराब की ओर झुक सकते हैं और उनकी नींद भी प्रभावित होती है. ये सभी कारण मिलकर दिल की बीमारी का खतरा बढ़ा देते हैं.

खास बीमारियों का खतरा ज्यादा

रिसर्च में यह भी सामने आया कि अकेलापन खास तरह की वाल्व बीमारियों से जुड़ा है. इससे एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस (वाल्व का सख्त होना) या माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन (वाल्व से खून का वापस बहना) का खतरा रहता है. इन दोनों स्थितियों में अकेलेपन से जुड़े लोगों में खतरा 21% और 23% तक ज्यादा पाया गया.

जीन और उम्र से भी बड़ा असर

वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि अकेलापन सिर्फ उम्र या जेनेटिक कारणों तक सीमित नहीं है. इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति में पहले से दिल की बीमारी का खतरा कम भी हो, फिर भी अगर वह खुद को लगातार अकेला महसूस करता है, तो उसके लिए खतरा बढ़ सकता है. इस स्टडी का एक अहम संदेश यह भी है कि अकेलापन एक ऐसा खतरा है, जिसे बदला जा सकता है. डॉक्टरों का मानना है कि अगर समय रहते लोगों के भावनात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, तो इस बीमारी को रोका या धीमा किया जा सकता है. यहां तक कि इससे सर्जरी जैसे बड़े इलाज की जरूरत भी टल सकती है.

आज की जिंदगी में क्यों बढ़ रहा है अकेलापन

आज के समय में लोग ज्यादा व्यस्त हैं, परिवार छोटे हो गए हैं और रिश्तों में पहले जैसी गहराई नहीं रही. ऑनलाइन कनेक्शन बढ़े हैं, लेकिन असली बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव कम हो गया है. यही वजह है कि भीड़ में भी लोग खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अकेलेपन से बचने के लिए कुछ आसान कदम आपकी मदद कर सकते हैं. इसमें सबसे जरूरी है परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, अपनी भावनाएं लोगों के साथ साझा करना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना. इससे आप अकेलेपन में आने वाले अवसाद से बच सकते हैं.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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