दशहरे पर पैदा हुआ है बेटा, भगवान राम के नाम पर रखें अपने लाडले के ये सारे नाम

Lord Rama Names For Baby Boy: हिंदू धर्म में दशहरा एक बेहद अहम और पावन त्योहार माना जाता है. इस दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर धर्म की विजय का संदेश दिया था. विजयादशमी यानी दशहरा अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है. अगर आपके घर इसी शुभ दिन बेटे का जन्म हुआ है, तो ये एक बेहद सौभाग्यशाली संयोग है. ऐसे खास मौके पर अपने बच्चे का नाम भगवान श्रीराम के नाम पर रखना न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से शुभ होगा, बल्कि उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मर्यादा की छाप भी डालेगा. आइए जानते हैं भगवान राम से जुड़े कुछ खास नाम और उनके मतलब.

भगवान राम से जुड़े नाम और उनके मतलब

1. राम: सबसे आसान और दिल के करीब नाम, जिसका मतलू है ‘आनंद देने वाला’.

2. राघव: रघु वंश में जन्म लेने वाले, यह नाम भगवान राम का परिचायक है.

3. रघुनंदन: रघु कुल के प्रिय पुत्र, जिसे भगवान राम के लिए कहा जाता है.

4. रघुपति: रघु वंश के स्वामी.

5. जानकीवल्लभ: माता सीता के प्रिय पति.

6. कोदंडधारी: धनुष धारण करने वाले भगवान राम का नाम.

7. मर्यादा पुरुषोत्तम: आदर्श और मर्यादा के सर्वोच्च पुरुष.

8. सीतापति: माता सीता के पति.

9. रामचंद्र: चंद्रमा के समान शांत और उज्ज्वल भगवान राम.

10. दशरथनंदन: राजा दशरथ के प्रिय पुत्र.

11. रघुकुलनायक: रघु कुल के नायक और आदर्श स्थापित करने वाले.

12. कौसल्यापुत्र: माता कौसल्या के पुत्र.

13. जनकजीवन: जनकपुरी (मिथिला) से जुड़ा हुआ नाम, माता सीता के मायके का प्रतीक.

14. सत्यव्रत: सत्य के मार्ग पर चलने वाले.

15. रामभद्र: शुभ और कल्याणकारी स्वरूप वाले.

क्यों रखें राम से जुड़े नाम?

भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में आदर्श, धर्म और सत्य को सर्वोपरि माना. उनके नाम पर बच्चे का नाम रखने से माना जाता है कि बच्चे में भी वही संस्कार और आदर्श विकसित होते हैं. धार्मिक मान्यता है कि राम नाम लेने मात्र से दुख और संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है.