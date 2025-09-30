Advertisement
trendingNow12941820
Hindi Newsलाइफस्टाइल

दशहरे पर पैदा हुआ है बेटा, भगवान राम के नाम पर रखें अपने लाडले के ये सारे नाम

अगर दशहरे के शुभ दिन आपके घर बेटे का जन्म हुआ है, तो ये संयोग सचमुच में ईश्वर के आशीर्वाद की तरह है. ऐसे पावन अवसर पर अपने बच्चे का नाम भगवान श्रीराम से जुड़ा रखें.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 30, 2025, 06:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दशहरे पर पैदा हुआ है बेटा, भगवान राम के नाम पर रखें अपने लाडले के ये सारे नाम

Lord Rama Names For Baby Boy: हिंदू धर्म में दशहरा एक बेहद अहम और पावन त्योहार माना जाता है. इस दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर धर्म की विजय का संदेश दिया था. विजयादशमी यानी दशहरा अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है. अगर आपके घर इसी शुभ दिन बेटे का जन्म हुआ है, तो ये एक बेहद सौभाग्यशाली संयोग है. ऐसे खास मौके पर अपने बच्चे का नाम भगवान श्रीराम के नाम पर रखना न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से शुभ होगा, बल्कि उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मर्यादा की छाप भी डालेगा. आइए जानते हैं भगवान राम से जुड़े कुछ खास नाम और उनके मतलब.

भगवान राम से जुड़े नाम और उनके मतलब

1. राम: सबसे आसान और दिल के करीब नाम, जिसका मतलू है ‘आनंद देने वाला’.

Add Zee News as a Preferred Source

2. राघव: रघु वंश में जन्म लेने वाले, यह नाम भगवान राम का परिचायक है.

3. रघुनंदन: रघु कुल के प्रिय पुत्र, जिसे भगवान राम के लिए कहा जाता है.

4. रघुपति: रघु वंश के स्वामी.

5. जानकीवल्लभ: माता सीता के प्रिय पति.

6. कोदंडधारी: धनुष धारण करने वाले भगवान राम का नाम.

7. मर्यादा पुरुषोत्तम: आदर्श और मर्यादा के सर्वोच्च पुरुष.

8. सीतापति: माता सीता के पति.

9. रामचंद्र: चंद्रमा के समान शांत और उज्ज्वल भगवान राम.

10. दशरथनंदन: राजा दशरथ के प्रिय पुत्र.

11. रघुकुलनायक: रघु कुल के नायक और आदर्श स्थापित करने वाले.

12. कौसल्यापुत्र: माता कौसल्या के पुत्र.

13. जनकजीवन: जनकपुरी (मिथिला) से जुड़ा हुआ नाम, माता सीता के मायके का प्रतीक.

14. सत्यव्रत: सत्य के मार्ग पर चलने वाले.

15. रामभद्र: शुभ और कल्याणकारी स्वरूप वाले.

क्यों रखें राम से जुड़े नाम?
भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में आदर्श, धर्म और सत्य को सर्वोपरि माना. उनके नाम पर बच्चे का नाम रखने से माना जाता है कि बच्चे में भी वही संस्कार और आदर्श विकसित होते हैं. धार्मिक मान्यता है कि राम नाम लेने मात्र से दुख और संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

RamDussehravijayadashamiSri Ram

Trending news

उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
Weather
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
constitution
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
PM Modi
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
;