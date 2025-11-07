Advertisement
Lose weight with lemon: पिघलेगी जिद्दी चर्बी, गायब होगी लटकती तोंद...रोज इस तरह करें 1 नींबू का सेवन

Lose weight with lemon: कुछ लोग सुबह उठकर नींब पानी पीते हैं, इसके बाद भी उनका वजन कम नहीं होता. इसकी 2 वजह हो सकती हैं. इनके बारे में जानने के साथ ही हम ये भी जानेंगे कि नींब पानी पीने का सही वक्त और तरीका आखिर क्या है....

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 07, 2025, 09:23 AM IST
Lose weight with lemon
Lose weight with lemon

Lose weight with lemon: नींबू उन फलों में शामिल हैं, जो वजन घटाने में मददगार हैं. अगर आप जिद्दी चर्बी को पिघलाना चाहते हैं या फिर लटकती हुई तोंद कम करना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है. नींबू सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. या ना सिर्फ वजन कम करता है, बल्कि कई बीमारियों से बचाता है. नींबू में पाए जाने वाले पेक्टिन फाइबर शुगर और स्टार्च के पाचन को धीमा करता है और गट हेल्थ को बेहतर बनाने में असरदार है.

नींबू विटामिन सी के गुणों से भरपूर होता है. इसके सेवन से पेट की कई दिक्कतों से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन हम यहां ये जानेंगे कि आखिर ये वजन कम करने में कैसे फायदेमंद है. अगर आपको तेजी से वजन कम करना है तो नींबू आपकी मदद कर सकता है. यह एसिडिटी, जी मिचलाना, पेट दर्द और मॉर्निंग सिकनेस को दूर भी रखता है.

नींबू में वजन घटाने वाले तत्व होते हैं. इसे फैट बर्न करने का बढ़िया विकल्प बताया गया है. सही तरीका ये है कि इसे सुबह खाली पेट गर्म पानी में मिलाकर पीएं. ऐसा रोज करने से शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा फैट भी बाहर निकलने लगता है. मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है, जो फैट बर्निंग प्रोसेस तेज करता है. शरीर को डिटॉक्स होने में मदद मिल सकती है, जिससे वजन तेजी से कम होता है. कोशिश करें कि गरम पानी में नींबू निचोड़कर उसमें के चम्मच शहर भी मिला लें. यह मिक्स ड्रिंक पेट कम करेगा.

ये गलती की तो नहीं मिलेगा रिजल्ट

वजन कम करने के लिए नींबू पानी पीने के अलावा आपको उस गलती से बचना है जो लोग अकसर करते हैं. इसे पीने के 2 घंटे तक कुछ न खाएं. तभी ये असर करेगा. कुछ लोग होते हैं कि नींबू पानी के तुरंत बाद कुछ खा लेते हैं, आपको इस गलती से बचना है. इसके साथ ही रोज एक्सरसाइज करना है. बाहर का जंक फूड और तला भूना नहीं खाना है. ध्यान रखें कि नींबू पानी को रोजाना पीने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह लें. फिर उसी के सुझाव वाली डाइट लें. ऐसा करने से आप कम वक्त में भी वजन कम कर सकते हैं.

नींबू पानी पीने के फायदे

  1. वजन घटाने में मददगार है.
  2. मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है.
  3. शरीर को डिटॉक्स करता है.
  4. नींबू का सेवन इम्युनिटी बूस्ट करता है.
  5. गुर्दे में पथरी होने से रोकता है.

डिस्क्लेमरप्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

