ठंड में प्यास को इग्नोर करना पड़ सकता है भारी, किडनी और दिमाग को बीमार कर देगी ये आदत

Winter Water Intake Per Day: सर्दियों में ज्यादातर लोग पानी पीना कम कर देते हैं. ऐसे में वॉटर इनटेक कम होने से शरीर को कई तरह के गंभीर नुकसान हो सकते हैं. चलिए जानते हैं सर्दियों में कितना पानी पीना जरूरी है और कम पानी पीने से हमारी हेल्थ को क्या नुकसान हो सकता है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 18, 2025, 12:33 PM IST
ठंड में प्यास को इग्नोर करना पड़ सकता है भारी, किडनी और दिमाग को बीमार कर देगी ये आदत

Winter Tips: ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, एक तरफ ठंड के मौसम में वैसे भी प्यास कम लगती है वहीं दूसरी ओर लोग पानी पीना कम कर देते हैं. कुछ लोग तो सर्दी के मौसम में पानी पीने में भी आलस करते हैं. ऐसे में वॉटर इनटेक पूरा न होने से शरीर को कई तरह के गंभीर नुकसान हो सकते हैं. चलिए जानते हैं सर्दियों में कितना पानी पीना जरूरी है और कम पानी पीने से हमारी हेल्थ को क्या नुकसान हो सकता है.

कितना पानी पीना जरूरी
एक्सपर्ट्स के अनुसार लंबे समय तक 500 मि. ली. से कम पानी पीने से शरीर कई समस्याओं का शिकार हो सकता है. पानी की कमी का प्रभाव शरीर में सबसे पहले किडनी पर पड़ता है. पानी की कमी से किडनी का फिल्टरेशन धीमा हो सकता है. ऐसे में यूरिन गाढ़ा और गहरे रंग का आता है जिसका मतलब है कि यूरिन में वाटर लेवल कम है. इस स्थिति में शरीर से टॉक्सिन नहीं निकल पाते हैं और किडनी को नुकसान होता है.
यह भी पढ़ें: 1 या 2 नहीं, 5 फायदे देगा रसोई में रखा ये छोटा-सा मसाला, आज से ही करें रूटीन में शामिल

 

दिमाग में ऑक्सीजन की कमी
जब हम वॉटर इनटेक पूरा न होने से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है यानी खून गाढ़ा होगा जिससे दिमाग तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है. इस स्थिति में थकान, मूड स्विंग और फोकस करने में दिक्कत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

एनर्जी की कमी
यदि आप कम पानी पीते हैं तो आपकी मांसपेशियों को मिलने वाली एनर्जी कम हो सकती है जिससे आप थकान महसूस करते हैं.

पाचन धीमा होना
पानी की मात्रा कम होने से पाचन पर सीधा असर पड़ता है. पाचन में पानी का अहम रोल होता है. पानी की मात्रा कम होने से कब्ज और अपच जैसी समस्या हो सकती है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

