Advertisement
trendingNow13043041
Hindi Newsलाइफस्टाइलसर्दियों में कम पानी पीने से किडनी पर पड़ता है बुरा असर, डॉक्टर से जानें कितना पानी पीना चाहिए!

सर्दियों में कम पानी पीने से किडनी पर पड़ता है बुरा असर, डॉक्टर से जानें कितना पानी पीना चाहिए!

सर्दियों में ठंड की वजह से लोग कम पानी पीते हैं,कम पानी पीने की वजह से किडनी से जुडी समस्या हो सकती है. चलिए डॉक्टर से  जानते है सर्दियों में कितना पानी पीना चाहिए. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 16, 2025, 04:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में कम पानी पीने से किडनी पर पड़ता है बुरा असर, डॉक्टर से जानें कितना पानी पीना चाहिए!

ठंड के मौसम में प्यास कम लगती है. कम प्यास लगने की वजह से लोग पानी भी कम पीते हैं. सर्दियों के मौसम में कम पानी पीना सेहत के लिए नुकसानकारी हो सकता है. कम पानी पीने से शरीर में किडनी से जुड़ी समस्या हो सकती है. आइए फ़ोर्टिस अस्पताल नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर भानु मिश्रा से जानते हैं सर्दियों में कितने गिलास पानी का सेवन करना चाहिए. 

किडनी फिल्टरेशन होता है धीमा 
डॉक्टर के अनुसार कम पानी पीता है तो किडनी को कम पानी के लिए भी काम करना पड़ता है जिस वजह से यूरिन काफी गाढ़ा हो जाता है. इससे पानी की मात्रा कम निकलती है वहीं शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं जिससे किडनी को नुकसान होता है. 

किडनी स्टोन 
कम पानी पीने से किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है. सर्दियों में पसीना कम आता है जिस वजह से नमक और मिनरल बाहर नहीं निकल पाते हैं, जब पानी कम होता है तो ये मिनरल आपस में चिपककर क्रिस्टल बन जाते हैं यही बाद में पथरी का रूप ले लेते हैं. किडनी स्टोन होने पर दर्द, पेशाब में जलन की समस्या हो सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पेशाब में इंफेक्शन 
सर्दियों में काम पानी पीने से पेशाब गाढ़ा हो जाता है. गाढ़े पेशाब में बैक्टीरिया जल्दी-जल्दी बढ़ने लगते हैं जिससे UTI होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है. अगर समय रहते यूटीआई का इलाज नहीं किया गया तो किडनी इंफेक्शन का खतरना बन सकता है. ऐसे में सर्दियों में कम पानी पीते हैं तो इस आदत को बदल लें. 

कितने गिलास पानी पीना चाहिए 
डॉक्टर के अनुसार रोजाना कम से कम 6 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए. पानी पीने से किडनी संबंधी बीमारियों का रिस्क कम होता है. पानी के अलावा आप नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
bambiha gang
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
West Bengal
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
Goa Nightclub Fire
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
Karnataka News
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
Ludhiana
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
Harsimrat Kaur
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
Justice yashwant varma case
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
G RAM G Bill
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
PM Modi Jordan Trade
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका
Hyderabad
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका