सर्दियों में कम पानी पीने से किडनी पर पड़ता है बुरा असर, डॉक्टर से जानें कितना पानी पीना चाहिए!

ठंड के मौसम में प्यास कम लगती है. कम प्यास लगने की वजह से लोग पानी भी कम पीते हैं. सर्दियों के मौसम में कम पानी पीना सेहत के लिए नुकसानकारी हो सकता है. कम पानी पीने से शरीर में किडनी से जुड़ी समस्या हो सकती है. आइए फ़ोर्टिस अस्पताल नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर भानु मिश्रा से जानते हैं सर्दियों में कितने गिलास पानी का सेवन करना चाहिए.

किडनी फिल्टरेशन होता है धीमा

डॉक्टर के अनुसार कम पानी पीता है तो किडनी को कम पानी के लिए भी काम करना पड़ता है जिस वजह से यूरिन काफी गाढ़ा हो जाता है. इससे पानी की मात्रा कम निकलती है वहीं शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं जिससे किडनी को नुकसान होता है.

किडनी स्टोन

कम पानी पीने से किडनी स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है. सर्दियों में पसीना कम आता है जिस वजह से नमक और मिनरल बाहर नहीं निकल पाते हैं, जब पानी कम होता है तो ये मिनरल आपस में चिपककर क्रिस्टल बन जाते हैं यही बाद में पथरी का रूप ले लेते हैं. किडनी स्टोन होने पर दर्द, पेशाब में जलन की समस्या हो सकती है.

पेशाब में इंफेक्शन

सर्दियों में काम पानी पीने से पेशाब गाढ़ा हो जाता है. गाढ़े पेशाब में बैक्टीरिया जल्दी-जल्दी बढ़ने लगते हैं जिससे UTI होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है. अगर समय रहते यूटीआई का इलाज नहीं किया गया तो किडनी इंफेक्शन का खतरना बन सकता है. ऐसे में सर्दियों में कम पानी पीते हैं तो इस आदत को बदल लें.

कितने गिलास पानी पीना चाहिए

डॉक्टर के अनुसार रोजाना कम से कम 6 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए. पानी पीने से किडनी संबंधी बीमारियों का रिस्क कम होता है. पानी के अलावा आप नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.