किचन से आ रही LPG Gas की दुर्गंध तो जानलेवा हो सकती हैं ये गलतियां, फोलो करें ये सेफ्टी स्टेप्स

LPG Gas Safety Tips: एलपीजी सिलेंडर के लीकेज होने की घटना आम बात है. ऐसे में कई बार गैस की बदबू तो लोग महसूस कर लेते हैं लेकिन हड़बड़ाहट में सही कदम न उठाने के कारण हादसे का शिकार हो जाते हैं. लीकेज के कारण सिलेंडर फटने की घटनाएं सामने आती रहती हैं. गैस की बदबू आने के दौरान कुछ लोग जल्दबाजी में कुछ बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जो हादसे का कारण बन जाती है. आज इस खबर में हम आपको उन्हीं गलतियों के बारे में बता रहें हैं. चलिए जानते हैं कि गैस की बदबू आने पर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन-सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए.

बदबू आने पर सबसे पहले क्या करें?

दरअसल एलपीजी गैस सिलेंडर में एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, ताकि लीकेज होने पर इसकी बदबू आसानी से पहचानी जा सके. इसमें सड़े लहसुन या अंडे की तरह गंध आती है. अगर आपको किचन से सड़े अंडे या लहसुन की तेज गंध आ रही है तो समझ जाओ कि गैस लीक हो रही है. जब आपको पता चल जाए कि गैस लीक हो रही है तो सबसे पहले माइंड को रिलैक्स रखें पैनिक में आकर कुछ गलत न करें. सबसे पहले सिलेंडर पर लगे रेगुलेटर को तुरंत बंद करें. इसके बाद गैस के बर्नर और बाकी सभी रिसाव के नॉब तुरंत बंद करें. इसके बाद आप घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल दें ताकि गैस उड़कर बाहर चली जाए.

इन चीजों को करें बंद

जब गैस की बदबू आए तो सबसे पहले घर की लाइट्स बंद करें और पहले से ही बंद हैं तो बिजली के स्विच ऑन करने की कोशिश भी न करें. क्योंकि बिजली के शॉर्ट सर्किट से भी चिंगारी उठती है जिसे गैस पकड़ सकती है और बड़ा धमाका हो सकता है. इसके अलावा गैस की दुर्गंध आते ही घर के सभी फ्लेम्स, मोमबत्ती, लैंप और धूपबत्ती या अगरबत्ती तुरंत बंद करें.

सिलेंडर को लेकर ध्यान रखें ये टिप्स?

अगर आपके घर में एक एक्स्ट्रा भरा सिलेंडर रखा रहता है तो आप उसपर सेफ्टी केप लगाकर सूखी जगह पर रखें. रेगुलेटर उसी सिलेंडर पर लगाएं जिसे यूज कर रहे हैं. रेगुलेटर लगाकर लंबे समय के लिए सिलेंडर को नहीं छोड़ना चाहिए. अगर लंबे समय तक यूज नहीं करना है तो रेगुलेटर निकालकर सेफ्टर केप लगाएं. रसोई में खाना बनाते समय एक रुमाल या कपड़े को गीला करके रेगुलेटर पर रख दें ये उसके चारों ओर लपेट दें. इससे अगर बारीक लीकेज भी हो रहा होगा तो आग पकड़ने के चांस कम हो जाते हैं. गीले कपड़े से अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती जिससे आग लगने का रिस्क कम हो जाता है.

लीकेज से आग लग जाए तो क्या करें?

अगर आपके घर में रखे सिलेंडर में लीकेज के कारण आग लग जाती है तो घबराकर घर छोड़कर नहीं भागना है. सबसे पहले बच्चों को बाहर करें और फिर सिलेंडर को या तो खुली जगह पर लाने का प्रयास करें. अब बिना डरे हुए एक मोटे कंबल को गीला करें और झटके से सिलेंडर के ऊपर लपेट दें. इससे आग तुरंत बुझ जाती है. इसके बाद आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1906 पर कॉल करें. जब सिलेंडर में आग लग रही हो तो पानी से बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

