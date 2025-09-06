चंद्र ग्रहण के दौरान प्रेगनेंट महिलाएं ना करें ये काम, बच्चे की हेल्थ के लिए फॉलो करें ये टिप्स!

Lunar eclipse affects on pregnant women: साल का दूसरा चंद्रग्रहण रविवार 7 सितंबर 2025 को लगने वाला है. पूर्ण चंद्रग्रहण होने की वजह से भारत में इसका असर दिखेगा. सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण लगने पर हेल्थ पर असर पड़ता है. चंद्र ग्रहण के दौरान छोटे बच्चे, बेबी और प्रेग्नेंट महिलाओं को कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए. यह चंद्रग्रहण सूतक काल में लग रहा है जिस वजह से प्रेग्नेंट महिला पर काफी असर पड़ सकता है. ऐसे में प्रेग्नेंट महिला को इस दौरान खास ध्यान रखना चाहिए.

प्रेग्नेंट महिला चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें और क्या नहीं

चंद्रग्रहण रविवार 7 सितंबर की रात 9 बजकर 58 मिनट से शुरू होगा, यह चंद्रग्रहण 8 सितंबर को रात में 1 बजकर 26 मिनट पर खत्म होगा. इस दौरान प्रेग्नेंट महिला को कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए. ताकि वह अपने बच्चे और खुद को स्वस्थ रख सकें. आइए जानते हैं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रेग्नेंट महिला को चंद्रग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

ना देखें चंद्रग्रहण

प्रेग्नेंट महिलाओं को चंद्रग्रहण के दौरान महिलाओं को आंखों से सीधे-सीधे नहीं देखना चाहिए. चंद्रग्रहण के दौरान चांद को ना देखें.

Add Zee News as a Preferred Source

चंद्रग्रहण के बाद ना खाएं ये भोजन

चंद्रग्रहण के दौरान घर में पहले से बना हुआ को चंद्रग्रहण के बाद नहीं खाना चाहिए. ग्रहण खत्म होने के बाद फ्रेश खाना बनाएं. ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि ग्रहण के समय के भोजन में बैक्टीरिया और नाकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है. जिससे गर्भवती महिला को नुकसान हो सकता है.

मानसिक सेहत

चंद्रग्रहण को लेकर अभी से ही प्रग्नेंट महिलाएं के मन में कई सवाल आ रहे हैं. लगभग 4 घंटे तक एक जगह पर बैठने को लेकर गर्भवती महिलाओं

disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

इसे भी पढ़ें: महिलाओं के लिए 40 साल के बाद बेबी प्लान करना क्यों है रिस्की? मां और बच्चे की सेहत पर पड़ सकता है ऐसा असर