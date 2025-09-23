बॉडी में एयर फ्लो कंट्रोल करने के साथ-साथ एयर फिल्टर के लिए भी जरूरी है 'फेफड़े', जानें इसे हेल्दी रखने के तरीके
Lung Functions: फेफड़े एयर फ्लो को कंट्रोल करने के साथ-साझ एयर फिल्टर के लिए भी जरूरी है. ऐसे में हेल्दी रहने के लिए फेफड़ों को भी हेल्दी रखना बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको फेफड़ों की सेहत के लिए बताएंगे.

 

Sep 23, 2025
How to Keep Lungs Healthy: फेफड़े हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक हैं, जो न केवल हमें सांस लेने में मदद करते हैं, बल्कि शरीर के हर सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाकर जीवन को बनाए रखने का कार्य करते हैं. आयुर्वेद में इन्हें प्राण वायु का आसन कहा गया है, यानी जीवन एनर्जी का मूल स्रोत.

 

फेफड़ों का काम
हम रोजाना लगभग 20,000 बार सांस लेते हैं और हर सांस के साथ फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं, जिससे ऑक्सीजन शरीर में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. फेफड़े रोजाना लगभग 10,000 लीटर हवा खींचते हैं, और इसके जरिए आपका शरीर 24 घंटे ऊर्जा प्राप्त करता है.

फेफड़ा एयर फिल्टर की तरह करता है काम
फेफड़े केवल एयर फ्लो को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि यह एक तरह का एयर फिल्टर भी हैं. इनमें मौजूद लाखों सूक्ष्म थैलियां गैसों के आदान-प्रदान का कार्य करती हैं और श्वसन नलिकाओं में मौजूद 'सिलिया' की सहायता से धूल, धुएं और बैक्टीरिया जैसे हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं. दायां फेफड़ा बाएं से थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि बाएं हिस्से में हृदय के लिए स्थान होता है. फेफड़ों की कुल सतह इतनी होती है कि यदि इन्हें फैलाया जाए तो ये एक टेनिस कोर्ट जितनी जगह घेर सकते हैं.

 

फेफड़ा आवाज के निर्माण के लिए भी जरूरी है
फेफड़े आवाज के निर्माण में भी भूमिका निभाते हैं. हमारी बोलने की क्षमता फेफड़ों से निकलने वाली वायु पर निर्भर करती है, जिसके कारण वोकल कॉर्ड्स में कंपन होते हैं. इतना ही नहीं, हर मिनट हमारा संपूर्ण रक्त फेफड़ों से होकर गुजरता है ताकि वह ऑक्सीजन ले सके और शरीर में वितरित कर सके. यह लचीलापन और सक्रियता फेफड़ों को जीवनदायी अंग बनाता है.

 

घरेलू उपायों से करें फेफड़ों की सेहत
फेफड़ों की सेहत बनाए रखना जरूरी है. घरेलू उपायों से इन्हें लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है. तुलसी, अदरक, हल्दी, शहद और काली मिर्च जैसे तत्व फेफड़ों को साफ रखने और सूजन से बचाने में मदद करते हैं. स्टीम इनहेलेशन और अनुलोम-विलोम प्राणायाम फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं. गिलोय और नींबू का रस फेफड़ों को संक्रमण से बचाने और टॉक्सिन्स निकालने में सहायक हैं.

 

इन चीजों का करें परहेज
फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए धूम्रपान से दूर रहना, रोजाना गहरी सांसें लेना, योग करना और साफ हवा में रहना बेहद जरूरी है. अगर हम अपने फेफड़ों की सही देखभाल करें तो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और टीबी जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

