डाइजेशन को दुरुस्त करता है मैग्नीशियम! जानें पाचन में कैसे मदद करता है ये मिनरल

Magnesium Benefits for Digestion: हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है. मैग्नीशियम उन पोषक तत्वों से एक है. ये न सिर्फ मसल्स और नसों के लिए फायदेमंद है, बल्कि मैग्नीशियम आपकी डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जरूरी भूमिका निभाता है. अगर आप गैस, कब्ज या एसिडिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि मैग्नीशियम डाइजेशन में कैसे मदद करता है.

डाइजेस्टिव एंजाइम्स को करता है एक्टिव

मैग्नीशियम शरीर में जरूर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करने में मदद करता है. ये एंजाइम्स खाने को तोड़ने और उससे मिलने वाले पोषक तत्वों को शरीर में अच्छे में एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं. इससे डाइजेशन सिस्टम एक्टिव होता है और खाना अच्छे पचता है. पेट में जलन, अपच और गैस की समस्या में इसे खाने से राहत मिलती है.

Add Zee News as a Preferred Source

कब्ज की समस्या

कब्ज की समस्या से भी जूझ रहे लोगों के लिए मैग्नीशियम बेहद फायदेमंद होता है. यह आंतों में पानी बनाए रखता है, जिससे मल नर्म रहता है और मल आसानी से निकल सकता है. मैग्नीशियम से भरपूर डाइट के सेवन से पेट साफ रहता है और पेट में भारीपन महसूस होता है.

बेहतर गट हेल्थ

मैग्नीशियम आंतों में गुड बैक्टीरिया के ग्रोथ को बढ़ावा देता है, जो डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है. मैग्नीशियम से इम्युनिटी भी मजबूत होती है और पेट की सूजन या इंफेक्शन का खतरा कम होता है. ऐसे में मैग्नीशियम से गट हेल्थ मजबूत होता है और इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है.

मैग्नीशियम से भरपूर चीजें

डाइट में मैग्नीशियम से भरपूर चीजें शामिल करने से डाइजेशन मजबूत होती है. इसके लिए आप पालक और मेथी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों को डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसके साथ-साथ बादाम, काजू और मूंगफली को भी शामिल करना चाहिए. वहीं ओट्स, ब्राउन राइस, साबुत अनाज, काले चने और राजमा भी मैग्नीशियम लेवल को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.