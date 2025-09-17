डाइजेशन को दुरुस्त करता है मैग्नीशियम! जानें पाचन में कैसे मदद करता है ये मिनरल
Advertisement
trendingNow12925082
Hindi Newsलाइफस्टाइल

डाइजेशन को दुरुस्त करता है मैग्नीशियम! जानें पाचन में कैसे मदद करता है ये मिनरल

Magnesium Benefits: मैग्नीशियम सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. खासकर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को मैग्नीशियम दुरुस्त करता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि मैग्नीशियम डाइजेशन में कैसे मदद करता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 01:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डाइजेशन को दुरुस्त करता है मैग्नीशियम! जानें पाचन में कैसे मदद करता है ये मिनरल

Magnesium Benefits for Digestion: हमारे शरीर को सही तरीके से काम करने के लिए कई पोषक तत्वों की जरूरत होती है. मैग्नीशियम उन पोषक तत्वों से एक है. ये न सिर्फ मसल्स और नसों के लिए फायदेमंद है, बल्कि मैग्नीशियम आपकी डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जरूरी भूमिका निभाता है. अगर आप गैस, कब्ज या एसिडिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि मैग्नीशियम डाइजेशन में कैसे मदद करता है. 

 

डाइजेस्टिव एंजाइम्स को करता है एक्टिव
मैग्नीशियम शरीर में जरूर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करने में मदद करता है. ये एंजाइम्स खाने को तोड़ने और उससे मिलने वाले पोषक तत्वों को शरीर में अच्छे में एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं. इससे डाइजेशन सिस्टम एक्टिव होता है और खाना अच्छे पचता है. पेट में जलन, अपच और गैस की समस्या में इसे खाने से राहत मिलती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

कब्ज की समस्या
कब्ज की समस्या से भी जूझ रहे लोगों के लिए मैग्नीशियम बेहद फायदेमंद होता है. यह आंतों में पानी बनाए रखता है, जिससे मल नर्म रहता है और मल आसानी से निकल सकता है. मैग्नीशियम से भरपूर डाइट के सेवन से पेट साफ रहता है और पेट में भारीपन महसूस होता है. 

 

बेहतर गट हेल्थ
मैग्नीशियम आंतों में गुड बैक्टीरिया के ग्रोथ को बढ़ावा देता है, जो डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है. मैग्नीशियम से इम्युनिटी भी मजबूत होती है और पेट की सूजन या इंफेक्शन का खतरा कम होता है. ऐसे में मैग्नीशियम से गट हेल्थ मजबूत होता है और इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है. 

 

मैग्नीशियम से भरपूर चीजें 
डाइट में मैग्नीशियम से भरपूर चीजें शामिल करने से डाइजेशन मजबूत होती है. इसके लिए आप पालक और मेथी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों को डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसके साथ-साथ  बादाम, काजू और मूंगफली को भी शामिल करना चाहिए. वहीं ओट्स, ब्राउन राइस, साबुत अनाज, काले चने और राजमा भी मैग्नीशियम लेवल को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

magnesium helps in digestive healthmagnesium benefits

Trending news

अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA Analysis
DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
Yogi Adityanath
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
डोडा में लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने तेज कर दी धरपकड़
jammu kashmir news
डोडा में लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने तेज कर दी धरपकड़
फिर से लौट आया मॉनसून, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट
weather update
फिर से लौट आया मॉनसून, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट
'आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए', भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पर SC ने क्यों कहा?
Lord Vishnu
'आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए', भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पर SC ने क्यों कहा?
दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
narendra modi birthday
दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
Maharashtra local body elections
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
amit shah
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
Maharashtra
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
;