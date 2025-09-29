Advertisement
महाअष्टमी के दिन अपनों को भेजें ये ये खास संदेश, माता रानी बरसाएंगी असीम कृपा

Maha Ashtami Wishes 2025: मां दुर्गा के पावन पर्व नवरात्रि पर देशभर में भक्ति और उत्साह का अलग ही माहौल देखने को मिलता है. नवरात्रि का आठवां दिन यानी महाअष्टमी को भक्त दुर्गा मां की आठवें रूप की पूजा करते हैं. इस दिन हर घर में विशेष पूजा, हवन और कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है. 

 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Sep 29, 2025, 02:03 PM IST
महाअष्टमी के दिन लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं और मां दुर्गा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं. सोशल मीडिया पर भी इस दिन का जोश साफ नजर आता है. लोग अपने दोस्तों और परिवार को मैसेज, इमेज, कोट्स और स्टेटस के जरिए मां दुर्गा का आशीर्वाद पहुंचाते हैं. अगर आप भी अपने प्रिय लोगों को महाअष्टमी की बधाई देने के लिए मेसेज भेज सकते हैं. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाअष्टमी के लिए कुछ ऐसे शुभकामना कोट्स जिसे आप अपने पसंदीदा लोगों को भेज सकते हैं.

सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते
दुर्गाष्टमी 2025 की शुभकामनाएं

लक्ष्मी का हाथ हो
सरस्वती का साथ हो
गणेश का निवास हो
और मां दुर्गा के आशीर्वाद से
आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो!
जय माता दी! हैप्पी दुर्गा अष्टमी!

श्वेत वस्त्र धारण करने वाली,
बैल पर सवार, चार भुजा वाली,
त्रिशूल धारण करने वाली,
मां महागौरी आपके परिवार
और संतान की सुरक्षा करें !
दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं !

कुमकुम भरे कदमों से आए मां दुर्गा आपके द्वार। 
सुख संपत्ति मिले आपको अपार। दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं

मां की आराधना का ये पर्व हैं,
मां के नौ रूपों की भक्ति का पर्व हैं,
बिगड़े काम बनाने का पर्व हैं,
भक्ति का दिया दिल में जलाने का पर्व हैं
दुर्गा अष्टमी 2025 की शुभकामनाएं

इस शुभ दिन पर माता रानी आपको बाधाओं को दूर करने और अपने सभी प्रयासों में सफलता पाने की शक्ति प्रदान करें, हैप्पी दुर्गाष्टमी।

मन मंदिर में बसी है मां की मूरत
मेरी मां से प्यारी कहां हैं जग में कोई सूरत
मंगल आशीष लेकर आई हैं मां आपके द्वार
सुख-समृध्दि से भर जाए आपका परिवार
दुर्गा अष्टमी की शुभकामाएं

मां दुर्गा है कष्टों को हरने वाली
भक्तों का मंगल करने वाली
मां की ऐसी है लीला
हर लेती हैं भक्तों की सारी पीड़ा
मां जगदम्बा करें आपके परिवार का कल्याण
दु्र्गा अष्टमी की शुभकामनाएं

घर-आंगन में आए खुशहाली
हर दिन रंगों से भरा हो और हर रात दीवाली
मां भर दें आपकी झोली खाली
मेरी मां हैं मुरादों वाली
Happy Durga Ashtami 

मां के मस्तक का तेज है निराला
मां करती हैं चारो ओर उजाला
मां ने जिसके सर पर रख दिया अपना हाथ
बन जाती है उसकी सारी बिगड़ी बात
दुर्गा अष्टमी आपके लिए शुभ हो

माता दुर्गा करती हैं सभी का उद्धार और बेड़ा पार
हरती हैं सभी के दुख, दर्द और कष्टों को
कामना है कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे
दुर्गा अष्टमी हार्दिक शुभकामनाएं

