Shivratri Wishes: भगवान शिव की बनेगी रहेगी कृपा, दोस्तों और परिवार को भेजें ये शिवरात्रि की ये मैसेज और कोट्स

Shivratri Wishes: 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि मनाया जाएगा. माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की शादी हुई है. ऐसे में कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से सारी मनोकामना पूरी होती है. महाशिवरात्रि के मौके पर आप अपने दोस्तों को ये संदेश या शुभकामनाएं भेज सकते हैं.
Mahashivratri 2026 Wishes: महाशिवरात्रि के दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई है. महाशिवरात्रि का त्योहार हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाते हैं. इस साल शिवरात्रि 15 फरवरी को है. इस खास दिन लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं. हम आपके लिए कुछ बधाई मैसेज लेकर आए हैं जिसे आप अपने परिवार और दोस्तों को भेज सकते हैं.
''शंकर की ज्योति से नूर मिलता है,
भक्तों के दिलों को सुकून मिलता है,
शिव के द्वारा आता है जो भी,
सबको फल जरूर मिलता है''
''भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे,
जीवन में सुख-शांति की धारा बहे.
महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!''
''तन की जाने, मन की जाने
जाने चित की चोरी,
उस शिव के हाथ में हैं तेरी मेरी डोरी''
''शिव की महिमा अपार,
शिव करतें सबका उद्धार,
उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहें,
आपके जीवन में आएं खुशियों की बहार
महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं''
''काल भी तुम और महाकाल भी तुम
लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम
शिव भी तुम और सत्य भी तुम!
महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं''.
''भोले बाबा का आशीर्वाद मिले आपको अपार,
सपने हों पूरे, मिले खुशियों का संसार''