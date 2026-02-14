Shivratri Wishes: भगवान शिव की बनेगी रहेगी कृपा, दोस्तों और परिवार को भेजें ये शिवरात्रि की ये मैसेज और कोट्स

Mahashivratri 2026 Wishes: महाशिवरात्रि के दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई है. महाशिवरात्रि का त्योहार हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाते हैं. इस साल शिवरात्रि 15 फरवरी को है. इस खास दिन लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं. हम आपके लिए कुछ बधाई मैसेज लेकर आए हैं जिसे आप अपने परिवार और दोस्तों को भेज सकते हैं.

Happy Mahashivratri 2026

''शंकर की ज्योति से नूर मिलता है,

भक्तों के दिलों को सुकून मिलता है,

शिव के द्वारा आता है जो भी,

सबको फल जरूर मिलता है''

Happy Mahashivratri 2026

''भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे,

जीवन में सुख-शांति की धारा बहे.

महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं!''

Add Zee News as a Preferred Source

Happy Mahashivratri 2026

''तन की जाने, मन की जाने

जाने चित की चोरी,

उस शिव के हाथ में हैं तेरी मेरी डोरी''

Happy Mahashivratri 2026

''शिव की महिमा अपार,

शिव करतें सबका उद्धार,

उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहें,

आपके जीवन में आएं खुशियों की बहार

महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं''

Happy Mahashivratri 2026

''काल भी तुम और महाकाल भी तुम

लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम

शिव भी तुम और सत्य भी तुम!

महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं''.

Happy Mahashivratri 2026

''भोले बाबा का आशीर्वाद मिले आपको अपार,

सपने हों पूरे, मिले खुशियों का संसार''