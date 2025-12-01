Advertisement
trendingNow13025732
Hindi Newsलाइफस्टाइल

पेट की गैस और एसिडिटी, एक नहीं, अलग-अलग हैं दोनों, जानिए इनके बीच का फर्क और उपाय

पेट में अगर किसी तरह की गड़बड़ी हो जाए, तो डेली लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज को अंजाम देना मुश्किल हो जाता है. खासकर गैस और एसिटिडी तो काफी ज्यादा परेशान करती है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Dec 01, 2025, 11:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पेट की गैस और एसिडिटी, एक नहीं, अलग-अलग हैं दोनों, जानिए इनके बीच का फर्क और उपाय

Difference Between Gas And Acidity: पेट की गैस और एसिडिटी अक्सर एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके बीच बड़ा फर्क है. दोनों अलग-अलग कारणों की वजह से होते हैं, इसलिए दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है ताकि सही इलाज किया जा सके और जल्दी आराम मिल सके.

गैस दूर करने के उपाय
गैस आमतौर पर तब बनती है, जब डाइजेशन स्लो हो जाता है. खाना देर से पचता है तो आंतों में हवा भर जाती है और पेट फूलने या भारीपन का एहसास होता है. इसके साथ ज्यादा डकारें भी आ सकती हैं. कब्ज, जल्दी-जल्दी खाना, दिन में बार-बार चाय पीना या दाल, गोभी, चना जैसी चीजें खाने से गैस और बढ़ जाती है. स्ट्रेस भी पाचन को धीमा कर देता है और गैस बनाता है. आयुर्वेद में इसे वात का बढ़ना कहा गया है. गैस कम करने के लिए हल्दी, अजवाइन और सौंठ काफी फायदेमंद माने गए हैं.

एसिडिटी भगाने के तरीके
वहीं, एसिडिटी में पेट के ऊपरी हिस्से में जलन महसूस होती है. सीने में जलन, मुंह में खट्टा स्वाद और खाना ऊपर की ओर लौटने जैसा अहसास एसिडिटी के लक्षण हैं. मसालेदार या ज्यादा ऑयली फूड, देर रात खाना, ज्यादा चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पीना इसे बढ़ा देता है. आयुर्वेद में इसे पित्त का असंतुलन माना गया है. नारियल पानी और सौंफ पीने से राहत मिलती है. ठंडा दूध और गुड़ भी एसिडिटी कम करने में मददगार हैं. हल्का भोजन करना और समय पर खाना खाना भी पेट को आराम देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इनके बीच का फर्क
गैस और एसिडिटी में फर्क समझने का सबसे आसान तरीका है कि गैस में पेट के निचले हिस्से में भारीपन और डकारें अधिक होती हैं, जबकि एसिडिटी में सीने और पेट के ऊपरी हिस्से में जलन और खट्टा स्वाद महसूस होता है. आयुर्वेद में दोनों की वजह और उपाय अलग-अलग बताए गए हैं. इसलिए सही इलाज के लिए पहले पहचान जरूरी है. गैस के लिए हल्दी, अजवाइन और सौंठ से चाय या काढ़ा बनाकर पी सकते हैं. कब्ज होने पर दिन में पानी ज्यादा पिएं और हल्का भोजन करें. एसिडिटी में नारियल पानी, सौंफ, ठंडा दूध और गुड़ खाने से फायदा होता है. मसालेदार और ऑयली फूड कम करें, और दिन में छोटे-छोटे भोजन करें.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Gasacidity

Trending news

'बिना वेरीफिकेशन के ही गर्भवती...', पिता की याचिका पर भड़के CJI ने दिया ये आदेश
Supreme Court
'बिना वेरीफिकेशन के ही गर्भवती...', पिता की याचिका पर भड़के CJI ने दिया ये आदेश
एक लड़की का अपहरण, पूरे देश में दहशत; 36 साल पुराना कांड अचानक सुर्खियों में क्यों?
Jammu Kashmir
एक लड़की का अपहरण, पूरे देश में दहशत; 36 साल पुराना कांड अचानक सुर्खियों में क्यों?
भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?
India Nepal Military exercise
भारत में सैन्य अभ्यास और चीन में नोटों की छपाई, रिश्तों का ये ऊंट किस करवट बैठेगा?
DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या दोनों में बन गई बात?
Karnataka Politics in Hindi
DK ने लिख दी एक लाइन और कर्नाटक के नाटक का हो गया The End! क्या दोनों में बन गई बात?
'ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंको...' सुवेंदु के बयान से चुनावी माहौल गर्म
mamata west bengal news
'ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंको...' सुवेंदु के बयान से चुनावी माहौल गर्म
जादवपुर: माओवादी पोस्टर विवाद पर हंगामा, TMC ने की कड़ी निंदा तो कांग्रेस ने कहा...
TMC
जादवपुर: माओवादी पोस्टर विवाद पर हंगामा, TMC ने की कड़ी निंदा तो कांग्रेस ने कहा...
Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान
Weather
Weather Update: सेन्यार के बाद अब 'दित्वा' का आतंक, कहां पहुंचा यह चक्रवाती तूफान
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
india russia news in hindi
मोबाइल किचन से पर्सनल बाथरूम तक! जानिए कितने लाव-लश्कर के साथ भारत आ रहे पुतिन
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
Telangana NEWS
'अम्मा प्लीज सरपंच का चुनाव लड़ लो....' महिला के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते नजर आए नेता
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया
GPS spoofing
दिल्ली-मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर हुई GPS से छेड़छाड़, कैसे बचेगी जान? सरकार ने बताया