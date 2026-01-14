Advertisement
लाइफस्टाइलइस बार सिंपल छोड़िए.. मकर संक्रांति पर ड्राई फ्रूट्स और घी को मिलाकर बनाएं शाही खिचड़ी, स्वाद ऐसा बार-बार मांगकर खाएंगे लोग

इस बार सिंपल छोड़िए.. मकर संक्रांति पर ड्राई फ्रूट्स और घी को मिलाकर बनाएं शाही खिचड़ी, स्वाद ऐसा बार-बार मांगकर खाएंगे लोग

Shahi Khichdi Recipe:  मकर संक्रांति पर कई लोग सिंपल सी ही बोरिंग खिचड़ी को बना लेते हैं आज आपको मकर संक्रांति पर ड्राई फ्रूट्स और घी को मिलाकर शाही खिचड़ी की रेसिपी को बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Jan 14, 2026, 08:35 AM IST
Shahi Khichdi Recipe:  मकर संक्रांति का त्योहार हर साल 14 जनवरी को पूरे देशभर में धूम-धाम से मनाया जाता है. इस दिन लोग दान-पुण्य, खिचड़ी को बनाकर इस त्योहार को और ज्यादा खास बना सकते हैं. मकर संक्रांति पर खिचड़ी का काफी महत्व भी माना जाता है. अधिकतर लोग ऐसे हैं, जो हर बार एक ही तरह की बोरिंग खिचड़ी को बनाकर खाते हैं, जिसका स्वाद भी फीका-फीका हो जाता है. अगर आप भी कुछ चटपटा या नया फ्लेवर डालकर इसको खास बनाना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेस्ट और कामगार हो सकती हैं. आप घर पर सिंपल की जगह शाही खिचड़ी को बनाकर खा सकते हैं ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होगी और आपकी हेल्थ भी बनी रहेगी. ड्राई फ्रूट्स और घी को मिलाकर आप शाही खिचड़ी को बना सकते हैं. नोट कर लें रेसिपी.
 

शाही खिचड़ी को बनाने की आसानी सी रेसिपी

शाही खिचड़ी को अगर आप बनाना चाहते हैं, तो इसको आप आसानी से घर पर बना सकते हैं. इसको बनाने के लिए आप उड़द दाल या मूंग दाल को ले सकते हैं फिर इसमें चावल को भी मिक्स कर दें और फिर कुकर में इसको अच्छे से भून लें इसमें नमक और हल्दी लगाकर सीटी आने तक अच्छे से पकाएं. इसमें आप कई सारी अपने पसंद की सब्जियों को भी डालकर छोटा-छोटा चॉप करके भी यूज कर सकते हैं. सारी सब्जियों को छोटा-छोटा चॉप करने के बाद में इसको पैन में अच्छे से भून लेना है. अब आपको एक पैन लेना है और फिर इसमें  जीरा, हींग, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, काजू और कटा लहसुन-अदरक टमाटर डालकर इसको मसाले के साथ में भूनें इसके तड़के को आपको खिचड़ी के ऊपर से डाल देना है फिर से आपको उसी पैन में घी ड्राई फ्रूट्स को भून लेना है और फिर खिचड़ी में ऊपर से डालकर मिलाकर देना है इसके स्वाद को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको  हरे धनिये को भी डाल देना है. अब आपकी शादी खिचड़ी बनकर तैयार है. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना काफी ज्यादा पसंद आएगा. 
 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखते हैं. इसके अलावा इन्हें एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, एजुकेशन, ट्रैवल विषयों पर भी लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अ...और पढ़ें

makar sankranti 2026shahi khichdi recipeshahi khichdi recipe at home

