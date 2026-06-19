International yoga day 2026: गौरव 28 साल का यंग युवा है, जो दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहता है. पिछले समय से पीठ दर्द की समस्या से परेशान हैं. गौरव 9 से 10 घंटे तक कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं. गलत पॉश्चर में बैठकर काम करने से उनकी पीठ में दर्द हो रहा है. गौरव काफी लंबे समय से पीठ दर्द की समस्या से परेशान थे. ज्यादा देर तक मोबाइल, कंप्यूटर पर काम करने की वजह से उनका दर्द दिन पर दिन बढ़ रहा था. ऐसे में गौरव ने योगा की मदद से अपने पीठदर्द को कम किया है. उन्होंने रोजाना सुबह उठकर योग करना शुरू कर दिया.
पीठ दर्द की समस्या में क्या योग करना फायदेमंद हो सकता है. इस विषय पर हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ योग गुरु मंगेश त्रिवेदी से बातचीत की है. उन्होंने बताया है कि पीठ दर्द से राहत पाने के लिए आप योग आसन कर सकते हैं. योग करने से पीठ के दर्द से आराम मिल सकता है. उन्होंने बताया है कि अगर आपकी समस्या अधिक गंभीर है तो आपको डॉक्टर के इलाज की जरूरत है. इलाज के साथ योग करने से आपको जल्द आराम मिल सकता है. योग गुरु मंगेश त्रिवेदी से जानते हैं पीठ दर्द दूर करने के लिए कौन-सा योग आसन बेहतर होगा.
कमर और पीठ के दर्द से राहत पाने के लिए आप मकरासन कर सकते हैं. योग गुरु के मुताबिक मकरासन करने से कमर और पीठ की मांसपेशियों को आराम मिलता है. जिस वजह से दर्द से राहत मिल सकती है.
योग गुरु के अनुसार इस आसन को करने के लिए सबसे पहले योगा मैट पर पेट के बल लेटें, इसके बाद दोनों पैरों में दूरी बना लें, जितना आपको आरामदायक लगे. इसके बाद पंजों को बाहर की तरफ रखें. इसके बाद कोहनियों को मोड़ें और हथेलियों को चेहरे के नीचे रख लें. अपनी ठोड़ी को टिका लें.
योग गुरु मंगेश त्रिवेदी ने बताया है कि अगर लंबे समय तक लैपटॉप पर काम करते हैं. पीठ दर्द की समस्या से परेशान हैं तो आप दर्द से राहत पाने के लिए भुजंगासन योग आसन कर सकते हैं. इस योग आसन को करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है. कमर और पीठ का दर्द और तनाव कम होता है.
भुजंगासन आसन करने के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं. इसके बाद अपनी हथेलियों को कंधों के नीचे रखें. सांस अंदर लेते हुए छाती, सिर और पेट के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाएं. कुछ सेकंड के लिए रुक जाए. फिर सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे वापस पहले वाली मुद्रा में लौट आएं.
पीठ दर्द से राहत पाने के लिए आप शलभासन योग कर सकते हैं. इस योग आसन को करने से पीठ और कमर की मांसपेशियों मजबूत होती है. इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में लचक बढ़ती है जिससे दर्द से राहत मिल सकती है.
इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पेट के बल योग मैट लेट जाएं. इसके बाद दोनों पैरों को सीधा रखें. आपके पंजे पीछे की तरफ होने चाहिए. दोनों हाथों को जांघ के नीचे दबा लें. अब हथेलियों को जमीन की तरफ रखें. इसके बाद अपनी ठोड़ी को जमीन पर टिकाकर रखें. धीरे-धीरे गहरी सांस अंदर लें. सांस अंदर भरते हुए दोनों पैरों को बिना घुटने मोड़े ऊपर की ओर उठाएं. इस दौरान आप हाथ जांघों के नीचे रहने चाहिए. 10 सेकंड तक रुखे. इस दौरान सांस लेते रहें. वापस आने पर सांस छोड़ते हुए जमीन पर वापस आ जाएं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.