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पीठ दर्द में नहीं आ रहा है आराम? योग गुरु ने बताए दूर भागने वाले सबसे बेस्ट योगासन

International yoga day 2026: लंबे समय तक कुर्सी पर बैठकर काम करने से पीठ दर्द की समस्या से हैं परेशान? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ योग गुरु मंगेश त्रिवेदी ने पीठ दर्द को दूर करने के लिए कुछ योगासन के बारे में बताया है.

Written ByShilpa
Published: Jun 19, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:10 PM IST
पीठ दर्द में नहीं आ रहा है आराम? योग गुरु ने बताए दूर भागने वाले सबसे बेस्ट योगासन

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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