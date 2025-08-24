रीढ़ की हड्डी का दर्द होगा कम, अगर रोजाना करें मगरमच्छ जैसा योगासन

Makarasana Yoga: आज के वक्त में हर कोई किसी न किसी स्ट्रेस में जी रहा है. बच्चे पढ़ाई का बोझ लेकर परेशान हैं, बड़े दफ्तर और नौकरी की चिंता में उलझे हैं, तो बुजुर्ग अपने शरीर की तकलीफों से जूझ रहे हैं. सुबह से शाम तक भागदौड़, काम का दबाव, इरेगुलर ईटिंग और मोबाइल पर बढ़ता समय हमारी लाइफस्टाइल को इस कदर बदल चुका है कि अब लोग छोटी उम्र में ही तरह-तरह की बीमारियों से घिरते जा रहे हैं. ऐसे में शरीर और मन को एक साथ सेहतमंद रखने का सबसे आसान और असरदार उपाय योग माना जाता है.

सेहत के लिए फायदेमंद है मकरासन

योग न सिर्फ शरीर को, बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलन में लाता है. योग के कई आसनों में से एक है मकरासन, जो न सिर्फ शारीरिक थकावट दूर करता है, बल्कि मानसिक तनाव से भी राहत दिलाता है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने मकरासन को लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है, जिसमें इसके लाभों के साथ-साथ सावधानियों के बारे में भी बताया गया है.

मकरासन का मतलब

मकरासन संस्कृत का शब्द है, जिसमें 'मकर' का अर्थ है मगरमच्छ और 'आसन' का अर्थ बैठने या लेटने की मुद्रा से है. ये आसन करते समय शरीर मगरमच्छ की तरह शांत, स्थिर और आराम की हालत में होता है. आयुष मंत्रालय के मुताबिक, ये आसन शरीर को डीप रिलैक्सेशन देता है और खासतौर से से पीठ की परेशानियों में फायदेमंद है. ये थकावट को दूर करता है, तनाव को कम करता है और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करता है. मंत्रालय ने कहा है कि मकरासन करते समय ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई मगरमच्छ शांत पानी में तैर रहा हो.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें ये आसन?

मकरासन करने की प्रैक्टिस करना बेहद आसान है. इसके लिए योगा मैट पर पेट के बल लेट जाना है. दोनों पैरों को थोड़ा अलग कर लें और पंजों को बाहर की ओर फैला दें. फिर दोनों हाथों को मोड़कर एक हथेली को दूसरी के ऊपर रखें और ठुड्डी को हथेलियों पर टिकाएं. आंखें बंद करें और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें. धीरे-धीरे लंबी और गहरी सांस लें और मन को पूरी तरह से सांसों पर फोकस्ड करें. ये मुद्रा शरीर को पूरी तरह से आराम की स्थिति में ले आती है. अगर नियमित रूप से इसका अभ्यास किया जाए तो इसका असर कुछ ही दिनों में दिखने लगता है.

रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छा

मकरासन करने से पीठ, कमर और कंधों में होने वाला दर्द कम होता है. जो लोग लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करते हैं, उनके लिए ये आसन बेहद फायदेमंद है. इसके अलावा, ये आसन मेंटल स्ट्रेस को दूर करता है, मन को शांत करता है और अनिद्रा जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है. यह आसन श्वास प्रणाली को भी बेहतर बनाता है और शरीर की थकावट दूर करता है. बच्चों में एकाग्रता की कमी हो तो मकरासन उन्हें मानसिक स्थिरता देता है.

कब न करें ये आसन?

हालांकि, आयुष मंत्रालय ने ये भी साफ किया है कि मकरासन कुछ कंडीशंस में नहीं करना चाहिए. अगर महिला प्रेग्नेंट है या किसी शख्स को कंधों में हद से ज्यादा जकड़न की परेशानी है तो उसे इस आसन से बचना चाहिए. इसके अलावा, अगर पीठ या कमर में गंभीर चोट है तो भी पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना जरूरी है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.