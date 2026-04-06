गर्मी में शरीर को कूल-कूल और हेल्दी रखने के लिए बनाएं इस हरी दाल की खास ड्रिंक, मिलेगा भरपूर प्रोटीन

Moong Dal Special Drink Recipe: गर्मी का मौसम आते ही शरीर में कई सारी बीमारियां और दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, जिससे छुटकारा और राहत पाने के लिए लोग कई तरह-तरह के टिप्स और तरीको को अपनाते हैं. शरीर में थकान, डिहाइड्रेशन और लू लगने जैसी समस्याओं का बढ़ाना भी काफी ज्यादा हो जाता है. लोग ठंडक पाने के लिए कई चीजें भी पीते और खाते हैं. जूस या शरबत का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ आपकी सेहत को नुकसान भी करती है और कुछ आपको ठंडा-ठंडा कूल-कूल भी बना देती है. मूंग दाल आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. इसको खाने से आपका शरीर एकदम मस्त सा हो जाता है. ये ड्रिंक्स शरीर को पर्याप्त पोषण देने में भी मददगार होती है.



मूंग दाल को आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. डिहाइड्रेशन और लू लगने की परेशानी को भी दूर करता है. अगर आप एक ऐसी ड्रिंक की तलाश में हैं, जो आपको अंदर से ठंडा करती हैं, तो आप मूंग दाल से बनी खास ड्रिंक को पी सकती हैं. इसको आप कम चीजों के साथ में फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.



मूंग दाल ड्रिंक की रेसिपी

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अगर आप समर सीजन में खास तरह की ड्रिंक को बनाना चाहते हैं, तो आप मूंग दाल ड्रिंक को फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसको बनाने के लिए आपको हरी मूंग को धोना है और फिर सूखने के लिए रख देना है. धीमी आंच पर अब इसको भूनने के लिए रख देना है. दाल को ठंडा होने के लिए रख देना है. ग्राइंडर जार में इसको पतला-पतला पीस लेना है. इसमें अब आपको कद्दूकस किया गया नारियल, गुड़ और नमक को भी आपको डाल देना है और सभी चीजों को अच्छे से मिला देना है थोड़ा पानी डाल देना है. अब आपका मूंग दाल ड्रिंक बनकर तैयार है.



मूंग दाल ड्रिंक पीने के फायदे

अगर आप मूंग दाल ड्रिंक को पीते हैं, तो मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, मैंगनीज, सेलेनियम, फास्फोरस जैसे मिनरल्स आपको जबरदस्त मिल सकते हैं. पाचन से जुड़ी समस्या को कम करने के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. ये आपके शरीर को ठंडा करने के लिए भी आपकी मदद करता है.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)